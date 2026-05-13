İzmir Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği 'İzBBŞT Gençlik Günleri', gençleri profesyonel tiyatro sahnesinde buluşturmaya devam ediyor. Oyunlar, atölyeler ve söyleşilerle süren etkinlik, 17 Mayıs'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) gençleri profesyonel tiyatro sahnesiyle buluşturduğu 'İzBBŞT Gençlik Günleri' tüm heyecanıyla sürüyor. 3-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, lise ve üniversite tiyatro toplulukları performanslarını İzmirliler ile buluşturmaya devam ediyor. Gençlerin performansı izleyenlerden tam not alıyor.

Festival atmosferinde geçen organizasyonda, şehrin dört bir yanından gelen genç ve amatör tiyatrocular İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ile Kültürpark İzmir Sanat'ta sahne alıyor. 16 farklı topluluğun yer aldığı etkinlik kapsamında yalnızca gençlik oyunları değil, İzmir Şehir Tiyatroları'nın sevilen oyunları da izleyicilerle buluşuyor. Gençlik Günleri, tiyatro gösterilerinin yanı sıra atölye ve söyleşilerle de sanat dolu anlar yaşatıyor. Şehir Tiyatroları'nın profesyonel sanatçıları tarafından düzenlenen atölyeler de gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

MESLEK OLARAK TİYATRO

Etkinliğin dikkat çeken programlarından biri olan 'Bir Meslek Olarak Tiyatro' başlıklı söyleşi ise 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Söyleşide Levent Üzümcü, İrem Düzgünsıvacı ve İbrahim Göksel Kart gençlerle bir araya gelecek. 17 Mayıs Pazar sahnelenecek 'Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı' oyunu ve ardından düzenlenecek kapanış şenliği ile sona erecek İzBBŞT Gençlik Günleri'nin biletleri, İzmir Şehir Tiyatroları bilet gişeleri ve kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresinden alınabiliyor.