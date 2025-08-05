İzmir Büyükşehir Belediyesi FabrikaLab İzmir ile Diyez Robotics iş birliğinde RoboCup etkinliği düzenlendi. Teknolojiyle büyüyen yeni nesil için ilham verici bir öğrenme alanı sunulan etkinlikte, 8-12 yaş aralığındaki çocuklar robotik teknolojilerle tanışarak teorik eğitim aldı ve ardından uygulamalı bir parkur yarışmasında yeteneklerini sergiledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı AR-GE İnovasyon Şube Müdürlüğü bünyesindeki FabrikaLab İzmir, Diyez Robotics iş birliği ile İzmirli çocuklara özel RoboCup etkinliği gerçekleştirdi.

8-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte, robotik teknolojiler teorik ve pratik olarak anlatıldı. Etkinlik, çocuklara temel kodlama becerilerini kazandırmak, takım çalışması, analitik düşünme ve problem çözme gibi 21. yüzyıl yetkinliklerini desteklemek amacıyla tasarlandı. Hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle çocukların ilgisini çeken RoboCup, yarının mucitlerini ve mühendislerini yetiştirme yolunda önemli bir adım oldu. Çocuklar, parkur yarışmasında da eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı.

Etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Buca Çocuk Merkezi’ne kayıtlı öğrenciler katıldı. Çocuklar, robotları programlayarak yarışma parkurunda karşılaştıkları sorunlara yaratıcı çözümler geliştirdi. Robotik kodlama dünyasını çok beğendiklerini belirten çocuklar, mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.