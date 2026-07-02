İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından kentin tarihi ve mimari mirasından ilham alınarak tasarlanan Simgesel İzmir Durağı'nda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Konak'ta hizmete girecek yeni durak, yalnızca yolcuların bekleme noktası değil, İzmir'in kimliğini ve estetik anlayışını yansıtan yeni bir kent simgesi olacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Konak'ta yeni bir durak projesini hayata geçiriyor. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan ve Konak Vergi Dairesi Başkanlığı önüne konumlandırılan Simgesel İzmir Durağı, İzmir'in kent belleğinde önemli bir yere sahip Atatürk Kültür Merkezi ile Konak Vapur İskelesi'nin mimari karakterinden ilham alınarak tasarlandı.

Tarihi dokuyu çağdaş mimariyle buluşturan proje, kentin estetik kimliğini toplu ulaşım alanlarına taşıyacak. Projede önemli bir ilerleme sağlandı. Ana taşıyıcı sistemin ardından iç profil imalatları da bitirildi. CNC teknolojisiyle üretilen titanyum çinko motiflerin montajı gerçekleştirildi. Tavan ile iç ve dış cepheler Boardex malzemeyle kaplandı. Elektrik tesisatı ve sıva uygulamaları sürerken, durak çevresindeki su basman betonu için kalıp montajı tamamlandı. Çatıda kullanılacak kuşkonmaz aksesuarı da sahaya getirildi.

KENT KİMLİĞİNİ YANSITAN YENİ BİR DURAK

Dünyanın birçok kentinde toplu ulaşım durakları artık yalnızca yolcu bekleme alanı değil, aynı zamanda kentin kimliğini ve mimari karakterini yansıtan simgesel yapılar olarak tasarlanıyor. ESHOT tarafından hayata geçirilen Simgesel İzmir Durağı da bu anlayışın İzmir'deki özgün örneklerinden biri olacak. Kentin tarihi, deniz kültürü ve mimari mirasını modern tasarımla buluşturan durak, İzmir'in kamusal alanlarına yeni bir kimlik kazandıracak. Simgesel durakta, İzmir ile özdeşleşen güneş, rüzgar ve deniz temaları özel tasarım detaylarıyla hayat bulacak. Taşıyıcı kolonlarda palmiye ağacından esinlenen ferforje uygulamalar yer alırken, çatı tasarımında kentin mimari geçmişine gönderme yapan özgün detaylar kullanılacak. Böylece durak, yalnızca toplu ulaşım altyapısının bir parçası değil, aynı zamanda İzmir'in kent estetiğine katkı sağlayan nitelikli bir kent mobilyası olarak hizmet verecek.

Yoğun yolcu hareketliliğinin yaşandığı bölgede hizmet verecek Simgesel İzmir Durağı, geniş bekleme alanları, ergonomik oturma grupları ve güneş ışınlarını filtreleyen özel cam uygulamalarıyla yolculara daha konforlu bir bekleme deneyimi sunacak. Proje, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kent kimliğini güçlendiren ve kamusal alanlarda nitelikli tasarımı önceleyen vizyonunun yeni örneklerinden biri olarak kent yaşamına değer katacak.