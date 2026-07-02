Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, tedavi edici ve koruyucu etkileri bulunan tıbbi bitki çaylarını yeni bir yönetmelikle düzenledi. Tıbbi bitki çaylarının halk sağlığını korumak amacıyla daha kontrollü bir çerçeveye kavuşmasını sağlayan yönetmelikle endüstriyel veya eczanelerde majistral olarak hazırlanan çaylar artık ruhsat şartına bağlandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK), bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tıbbi Bitki Çayları Hakkında Yönetmelik' ile önemli bir adım attı.

Yönetmelik, farmakope kalitesindeki tıbbi bitkilerden hazırlanan tek drog veya karışım halindeki tıbbi bitki çaylarının kaliteli, etkili ve güvenli şekilde piyasaya sunulmasını amaçlıyor.

Buna göre ruhsat almadan hiçbir tıbbi bitki çayı piyasaya sunulamayacak ve eczanelerde majistral olarak hazırlanamayacak.

Tıbbi bitki çayları sadece eczanelerde (reçeteli veya reçetesiz) satılabilecek. Takviye edici gıdalar ve gıda olarak satılan bitki çayları kapsam dışında kalacak.

Gerçek kişilerde ilgili lisans mezuniyeti, ticaret şirketlerinde ise yetkili kişi istihdamı zorunlu olurken, başvurular elektronik ortamda yapılacak.

Bu arada dış ve iç ambalajda detaylı bilimsel isimler, kullanım talimatı, uyarılar, karekod ve Braille alfabesi gibi standartlar getirilirken, elektronik takip sistemiyle ürünlerin izlenebileceği hüküm altına alındı.