Öz Sağlık-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Hakan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Ağrı Fizik Tedavi Hastanesi Müdürü Cenap Işık'ı ziyaret ederek çalışma hayatı ve sendikal faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Öz Sağlık-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Hakan Yıldırım, şube yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ağrı Fizik Tedavi Hastanesi Müdürü Cenap Işık'a nezaket ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, sendikal faaliyetler, kurum içi iletişim ve çalışanların beklentileri üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKAL FAALİYETLER ELE ALINDI

Ziyarette, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde personelin üstlendiği sorumluluklar ile çalışma barışının korunmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Sendika yönetimi, çalışanların talep ve beklentilerinin ilgili kurumlarla istişare içerisinde ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Öz Sağlık-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Hakan Yıldırım, ziyarette gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Hastane Müdürü Cenap Işık'a teşekkür etti. Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve kurumlar arası iletişimin sürdürülmesi temennisiyle sona erdi.