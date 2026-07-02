Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı tüm ekipleriyle teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Gebze'den Kandıra'ya kentin dört bir yanında konuşlanan itfaiye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7/24 görev başında bulunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 19 profesyonel ve 5 gönüllü itfaiye istasyonuyla olası yangınlara en kısa sürede müdahale ediyor. Yaz döneminde özellikle ormanlık alanlarda artan risklere karşı hazırlıklar en üst seviyede tutulurken, kent genelinde 646 personel, 127 araç ve 24 istasyonla kesintisiz hizmet veriliyor.

İzmit, Gebze, Gölcük, Körfez ve Kandıra bölgelerine yayılan güçlü araç filosuyla hizmet veren Kocaeli İtfaiyesi, toplam 127 araçla sahada görev yapıyor. Kentsel yangınlara çok kısa sürede ulaşan ekipler, konut, iş yeri, fabrika ve açık alan yangınlarının yanı sıra orman yangınlarına da etkin şekilde müdahale ediyor.

2025'TE 13 BİN 585 OLAYA MÜDAHALE

Kocaeli İtfaiyesi, yalnızca yangınlarda değil; trafik kazaları, su baskınları, mahsur kalma ve arama kurtarma gibi birçok acil durumda da görev alıyor. 2025 yılı içerisinde 13 bin 585 olaya müdahale eden ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 33 bin 568 ihbar doğrultusunda yönlendirilerek hızlı ve koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri, yangınların önlenmesi amacıyla da yoğun denetim faaliyetleri yürütüyor. 2025 yılında 8 bin 42 önleme ve denetim çalışması gerçekleştirilirken, bina yangın güvenliği denetimleri ve itfaiye raporları da düzenleniyor.

27 BİN KİŞİYE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ

Toplumda afet bilincini artırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim çalışmalarına da devam ediyor. KOBİTEM aracılığıyla 2025 yılında 27 bin 251 kişiye eğitim verilirken, okul ve kurumlarda yapılan tatbikatlarla farkındalık oluşturuluyor. Ayrıca aktif görev yapan 130 gönüllü itfaiyeci, olası afetlerde profesyonel ekiplere destek sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, güçlü personel yapısı, modern araç filosu ve yaygın istasyon ağıyla her türlü afete karşı hazırlıklı olduğunu vurguluyor. Yangından sele, depremden trafik kazalarına kadar birçok olayda 7/24 görev yapan ekipler, vatandaşların güvenliği için sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor.