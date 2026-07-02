İnegöl Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında 36 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda başarılı sporcular ödüllendirildi, festival kapsamında yapılacak halk dansları yarışmasının ödülleri belirlendi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. 34 gündem ve 2 ilave gündem olmak üzere 36 konu görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkan Vekili Fevzi Dülger Başkanlığında yapılan mecliste, 34 gündem maddesi ve 2 ilave gündem maddesi olmak üzere toplam 36 konu görüşülerek karara bağlandı.

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Meclis açılışında, çeşitli ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden İnegöllü sporcular konuk edilerek meclis huzurunda ödüllendirildi.

Bu kapsamda 5 ayrı branşta dereceler elde eden 10 sporcuya ödül takdimi yapıldı. Hava Sporları Branşında Model Planör yarışmasında yıldız erkek kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri; Hazar Efe Bingül, Ahmet Yuşa Yurtsever, Bilal Ünver ve Salih Kaya ödüllerini meclis huzurunda aldı.

Sportif Tırmanış Branşında Okul Sporları Sportif Tırmanış Türkiye Şampiyonasında genç kızlar B kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan İnegöl Spor Lisesi öğrencileri; Hilal Süngü, Aybüke Çağır ve Cansu Karabacak ödüllerini aldı. Bilek Güreşi branşında 2025-2026 Okul Sporları Bilek Güreşi Şampiyonası yıldız erkek kategorisinde Türkiye sağ kol 1'incisi ve Türkiye Sol Kol 2'ncisi olarak iki derece elde eden Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu öğrencisi Murat Emin Kaya ödülünü aldı.

Karate branşında Okul Sporları Şampiyonasında yıldız kızlar kategorisinde Türkiye 1'incisi olan Altıeylül Ortaokulu öğrencisi Zeynep Yaşar ödülünü aldı. Vücut Geliştirme branşında ise Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenen Vücut Geliştirme yarışmasında kendi sıkletinde Dünya Şampiyonu olan İnegöllü sporcu Cemil Canbazoglu ödülünü aldı.

ALTIN MOBİLYA HALK DANSLARI YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU

Mecliste İnegöl Belediyesi tarafından 13-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek 10. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasının ödülleri de belirlendi.

11 farklı ülkeden halk dansları ekiplerinin katılım sağlayacağı yarışmada 1'inciye 100 bin TL, 2'nciye 75 bin TL, 3'üncüye 50 bin TL ve mansiyon ödülü olarak da 25 bin TL ödül belirlendi.

Ayrıca festivale halk dansları ekipleriyle iştirak edecek 12 yerel derneğe de ekip başı 20 bin TL ödül verilmesi oy birliği ile kabul edildi.