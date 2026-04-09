İzmir Büyükşehir Belediyesi, çoklu iklim krizleriyle mücadelesini güçlendiriyor. Avrupa genelinde iklim direncini artırmayı hedefleyen CLIMAAX projesi kapsamında yürütülen 'İklime Hazır İzmir: Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi (CRIZ-ERS)' projesi doğrultusunda bir paydaş çalıştayı düzenlendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Avrupa genelinde iklim direncini artırmayı hedefleyen CLIMAAX projesi kapsamında geliştirilen 'İklime Hazır İzmir: Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi (CRIZ-ERS) Projesi'ni sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, iklim krizi ile mücadele stratejilerini güçlendirerek kentin çoklu iklim krizlerine hazırlanmasının yanı sıra olası risklerin bilimsel bir çerçevede analiz edilmesini, kırılganlıkların belirlenmesini ve uyum stratejilerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Üç fazdan oluşan projede önemli bir aşama daha tamamlandı. Üçüncü kapsamında düzenlenen 'Uyum Seçeneklerine İlişkin Paydaş Çalıştayı', İzQ Girişimcilik Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

AKADEMİK VERİLERLE İKLİM RİSKLERİ

Çalıştayın ilk bölümünde Prof. Dr. Osman Balaban, Doç. Dr. Selda Tuncer ve Dr. Banu Gökmen, projeye temel teşkil eden güncel bilimsel çalışmalarına ve bulgularına dair kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

İzmir Körfezi ve Konak ilçesi özelinde hazırlanan yüksek çözünürlüklü iklim risk haritalarının paylaşıldığı sunumlarda; deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı taşkınları, aşırı yağışlar ve kuraklık gibi temel tehlikeler somut verilerle ortaya kondu.

DÖRT TEMATİK MASADA ORTAK AKIL MESAİSİ

Sonraki oturumlarda ise katılımcılar, belirlenen dört farklı tematik masada bir araya gelerek kentin iklim direncini artıracak çözüm önerilerini tartıştı.

Akademi, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin deneyim ve fikirlerini paylaştığı bu interaktif bölümde Kıyı alanlarının korunması ve restorasyonu (Ekosistem Temelli Çözümler), Kentsel doku ile su ve yeşil alanların entegrasyonu (Yeşil -Mavi altyapı), Şehir merkezindeki taşkın riskini minimize edecek kentsel stratejiler (Taşkın Yönetimi), Artan sıcaklıklar ve kuraklık tehdidine karşı dirençli bir kent yapısı (İklim Uyum Politikaları) konu başlıkları ele alındı.

Paydaş katılımının önemine dikkat çekildiği buluşmada, kentin geleceğini şekillendiren bu sürece katkı sunan tüm kurumlara teşekkür edilerek, ortak akılla geliştirilen çözüm önerilerinin projenin sonraki safhaları için temel teşkil edeceği belirtildi.