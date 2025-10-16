İzmir Büyükşehir Belediyesi, Iter Vitis üyeliğiyle bağcılık mirasını dünyaya taşıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin kültür rotalarından biri olan Iter Vitis Rotaları Ağı'na üye oldu. Bağcılık mirasını koruyan Iter Vitis Rotaları Ağı, İzmir için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Bu üyelik, İzmir'in sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olarak konumunu güçlendirirken toprağının, bağlarının ve insanlarının hikâyesini paylaşması için de yeni bir kapı aralayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 'İzmir Bağ Rotası'nın oluşturulması için çalışmalara başlandı. Bu rota; bağları, kültürel miras alanlarını, gastronomi deneyimlerini ve kırsal toplulukları birbirine bağlayarak ziyaretçilere bütüncül bir yolculuk sunacak.

İZMİR BAĞ ROTASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İzmir, Iter Vitis'e katılarak kırsal alanları korumayı, sorumlu turizmi teşvik etmeyi ve deneyim paylaşımını geliştirmeyi taahhüt eden Avrupa destinasyonları ailesine katıldı. Bu üyelik, İzmir'in doğal ve kültürel mirasını korurken yerel üreticiler, zanaatkârlar ve topluluklar için yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor. Yakında 'İzmir Bağ Rotası'; ziyaretçilerini görkemli bağları keşfetmeye, zeytinlikler ve antik kalıntılar arasında yürüyüş yapmaya, ödüllü şarapların tadına varmaya ve bağlarını kuşaklar boyunca yaşatan ailelerin hikâyelerini dinlemeye davet edecek. Bu rota yalnızca İzmir'in lezzetlerini değil, tarihin, kültürün ve sürdürülebilirliğin buluştuğu toprakların ruhunu keşfetme imkânı da sunacak.

Iter Vitis üyeliği ile İzmir; iş birliğine, mirasa ve ortak bir geleceğe katkı koymaya bir adım daha yaklaşıyor. Şehir, geçmişle bugünü; doğayla insanı ve İzmir'le Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü olarak deneyimlemeye davet ediyor.

KENTİN KÜLTÜRÜNÜ ŞEKİLLENDİRDİ

Antik Smyrna'dan Urla, Seferihisar, Torbalı, Menderes ve ötesine uzanan verimli topraklarda binlerce yıldır süregelen bağcılık, kentin peyzajını, ekonomisini ve kültürünü şekillendirdi. Günümüzde bu gelenek yeniden güçlü bir şekilde yaşatılırken; İzmir sınırları içinde yer alan 40'tan fazla şaraphane, toprağın verimliliğini üreticilerin yaratıcılığıyla buluşturarak özgün şaraplar üretiyor.