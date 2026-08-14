İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ, kent içi ulaşımda yurttaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmirlilerin farklı kanallardan kolayca hizmet alabilmesini hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ, dijital ulaşım çözümlerini geliştirerek İzmirim Kart ekosistemini her geçen gün daha erişilebilir hale getiriyor.

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında geliştirilen yeni hizmet sayesinde yurttaşlar; İzmirim Kart mobil uygulaması, Yetkili Satış ve Dolum Bayileri ile Toplu Ulaşım Kart Dolum Cihazlarının (TVM) yanı sıra Garanti BBVA, VakıfBank ve Akbank mobil uygulamaları üzerinden de hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde komisyonsuz bakiye yükleyebiliyor.

İzmirim Kart kullanıcıları artık Garanti BBVA, VakıfBank ve Akbank mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de herhangi bir komisyon ödemeden kartlarına bakiye yükleyebilecek.