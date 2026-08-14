İzmir, 2027 yılında dünyanın dört bir yanından seyahat içerik üreticileri, turizm profesyonelleri ve önde gelen seyahat markalarını buluşturan önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 400 uluslararası temsilci, 7-10 Eylül 2027 tarihlerinde İzmir'de buluşacak.ç

İZMİR (İGFA) - Seyahat içerik üreticileri ve seyahat endüstrisini buluşturacak uluslararası konferans ve networking etkinliği TBEX Türkiye kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce seyahat blog yazarı, YouTuber, podcaster, fotoğrafçı, influencer ve geleneksel seyahat medyası temsilcisi İzmir'de ağırlanacak.

Profesyonel hikâye anlatıcılarıyla yeni iş birlikleri geliştirmek isteyen destinasyon pazarlama kuruluşları ve önde gelen seyahat markaları da etkinlikte yer alacak. İçerik üreticileri, turizm profesyonelleri ve seyahat markalarını buluşturacak TBEX Türkiye'de; eğitim oturumları, atölye çalışmaları, ana konuşmalar ve iş ağı oluşturma etkinlikleri düzenlenecek. Program kapsamında İzmir'in tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerinin yanı sıra kentin çevresindeki önemli destinasyonların da deneyimlenmesiyle etkinliğin, İzmir'in uluslararası seyahat ve turizm ağlarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

'İZMİR, HİKÂYELERLE DOLU BİR DESTİNASYON'

TBEX CEO'su Rick Calvert, seyahat içerik üreticilerinin destinasyonların tanıtımında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, 'Seyahat içerik üreticileri bir destinasyonu belgelemekten daha fazlasını yapıyor. İnsanların kendilerini orada hayal etmelerine yardımcı oluyorlar. Bir kişinin seyahat rezervasyonu yapmasına, yerel bir yemeği denemesine, bir mahalleyi keşfetmesine veya daha önce hiç düşünmediği bir yeri keşfetmesine ilham veren duygusal bağı oluşturuyorlar. İzmir ve Ege Bölgesi, bu tür bir hikâye anlatıcılığı için olağanüstü bir zemin sunuyor. İzmir, bir seyahat hikâyesi anlatıcısının isteyebileceği her şeyi sunuyor; binlerce yıllık tarih, olağanüstü bir mutfak kültürü, canlı ve modern bir yaşam tarzı ve Akdeniz'in en güzel kıyı şeritlerinden biri. Daha da önemlisi, İzmir, birçok uluslararası gezginin henüz keşfetmediği hikâyelerle dolu bir destinasyon. Topluluğumuzu şehir ve daha geniş Ege Bölgesi'yle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz' diye konuştu.

İZMİR'İN ULUSLARARASI ETKİNLİK DENEYİMİNE TBEX TÜRKİYE EKLENECEK

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İzmir'in uluslararası organizasyonlara ev sahipliği konusundaki deneyimine dikkat çekerek, 'Kentimize uluslararası ölçekte önemli organizasyonları kazandırmaktan ve dünyanın farklı ülkelerinden sektör profesyonellerini İzmir'de ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Geçtiğimiz Haziran ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) Avrupa Konferansı'nda 36 ülkeden yaklaşık 400 fuarcılık profesyonelini kentimizde ağırladık. UFI'nin 101 yıllık tarihindeki en geniş katılımlı bölgesel konferans olarak kayda geçen bu organizasyon, İzmir'in uluslararası fuarcılık ve etkinlik dünyasındaki konumunu bir kez daha ortaya koydu. Şimdi bu deneyimin üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğümüz iş birliği ile TBEX Türkiye'yi ekliyoruz. Dünyanın dört bir yanından seyahat içerik üreticilerini, turizm profesyonellerini ve seyahat markalarını İzmir'de buluşturacak TBEX Türkiye'nin de kentimizin uluslararası görünürlüğüne ve turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık ise TBEX Türkiye'nin İzmir'in uluslararası bilinirliği açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, 'İzmir'i uluslararası içerik üreticilerine tanıtmak için sabırsızlanıyoruz. TBEX Türkiye, İzmir'in uluslararası alanda bilinirliğine ve sosyal medyada görünürlüğüne önemli bir katkı koyacak. Türkiye'de çok sayıda uluslararası seyahat içerik üreticisini aynı etkinlik kapsamında bir araya getirecek TBEX Türkiye ile kentimizdeki paydaşlarımız da markalarını uluslararası alanda tanıtma fırsatı bulacak' diye konuştu.

TBEX etkinliklerinin öne çıkan unsurlarından biri olan destinasyon deneyimleri kapsamında, programın önemli bir bölümünü İzmir ve Ege Bölgesi'nin kültürel, tarihi ve turistik değerlerinin keşfedilmesi oluşturacak. Katılımcılar, ev sahibi destinasyonu yalnızca konferans programı üzerinden tanımakla kalmayacak; kentin kültürünü, tarihini, yemeklerini, manzaralarını ve günlük yaşamını da doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak.