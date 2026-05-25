Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden, ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayram'ı boyunca Başkentlilerin huzur ve güven içinde vakit geçirebilmesi için park, mesire alanı, baraj ve göletlerde tedbirlerini artırdı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilerin Kurban Bayramı'nı huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. ABB iştiraklerinden ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü ekipleri, özellikle bayram boyunca yoğunluk yaşanması beklenen park, mesire ve piknik alanlarında güvenlik önlemlerini artırdı.

BAYRAM BOYUNCA 4 BİN PERSONEL GÖREV BAŞINDA OLACAK

Bayram süresince yaklaşık 4 bin personel sahada görev alırken, günlük olarak yaklaşık 1500 personel aktif şekilde hizmet verecek. Ekipler; emniyet, sağlık, zabıta ve itfaiye birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sürdürecek.

Alınan tedbirler kapsamında K-9 görev köpekleri hazır hale getirilirken, büyük park ve rekreasyon alanlarında mobil güvenlik ekipleri ATV, motosiklet ve binek araçlarla devriye faaliyetleri yürütecek. Baraj ve gölet çevrelerinde ise tekne ve botlarla güvenlik sağlanacak.