Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir merkezinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan TCDD Lojmanları'nda sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek proje hakkında detaylı bilgi aldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'in tarihi ve kültürel kimliğine önemli katkılar sunması hedeflenen proje kapsamında, çevre dostu, modern ve yeşille iç içe bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor. Çalışmaları sahada inceleyen Başkan Fatma Şahin, projede gelinen son durum hakkında teknik ekipten bilgi alırken, hazırlanan örnek binada da detaylı incelemelerde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışması, toplam 25 bin 600 metrekarelik geniş bir alanı kapsıyor. Proje kapsamında alanın 10 bin metrekarelik bölümünün tamamen yeşil alan olarak düzenlenmesi planlanıyor.

Her biri 170 metrekare bina oturumuna sahip toplam 12 bina ile içerisinde 79 metrekare kapalı kullanım alanına sahip 48 bağımsız bölümden oluşan lojman yapılarının yeniden düzenlenmesini kapsayan proje, kentin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Tarihi dokunun korunarak modern yaşam ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden işlevlendirilmesini amaçlayan vizyoner proje tamamlandığında, Gazi şehrin marka değerine önemli katkı sunması bekleniyor.