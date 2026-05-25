TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alan Hozangel Müzik Halk Oyunları Ekibi, gerçekleştirdiği Türk halk müziği konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk halk müziğinin sevilen eserlerinin seslendirildiği konserde, salonu dolduran vatandaşlar türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Yoğun ilgi gören program, izleyicilerden tam not alırken, gece boyunca duygu dolu ve coşkulu anlar yaşandı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında müzikseverleri yeni programlar da bekliyor. Bu kapsamda bugün (25 Mayıs Pazartesi) saat 19.30'da Tevfik Serdar Kültür ve Sanat Merkezi tarafından Türk Halk Müziği Konseri düzenlenecek.

Trabzon Görme Engelliler Sanat Spor Kulübü ise 31 Mayıs Pazar günü saat 19.30'da sahne alarak konser programı gerçekleştirilecek.

MÜZİKSEVERLER DAVET EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada,'Şehrimizin kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı müzik, tiyatro, konser ve çeşitli sanat etkinlikleriyle buluşturmayı sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimizi gerçekleştireceğimiz programlara davet ediyoruz' denildi.