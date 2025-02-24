İzmir Bornova Belediyesi, hava koşullarının uygun olduğu kış günlerinde de asfalt serimi ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk, Doğanlar ve Naldöken mahallelerinde gerçekleştirilen asfaltlama ve kaldırım düzenlemeleriyle ulaşım konforu artırılıyor. Başkan Ömer Eşki, vatandaşların taleplerini dikkate alarak güvenli ve konforlu ulaşımı önceliklendirdiklerini belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, ilçe genelinde konforlu ulaşımı sağlamak ve trafik sorunlarını çözmek amacıyla asfalt serim sezonu dışında da çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminde olmasına rağmen hava şartlarının uygun olduğu yağışsız ve sıcaklığın sıfırın altına düşmediği günlerde yol yapım ve asfalt çalışmalarına hız verildi.

ÜÇ MAHALLEDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

Bu kapsamda Atatürk Mahallesi’nde planlanan 15 sokağın ardından 894 Sokak’ta asfalt serimi çalışmaları sürüyor. Doğanlar Mahallesi’nde 1497 Sokak’ta kaldırım düzenlemesi ve asfalt serimi gerçekleştirilirken, Naldöken Mahallesi’nde sağlık ocağı ve okulun da bulunduğu, vatandaşların yoğun talepte bulunduğu 1202 Sokak’ta asfalt serimi yapıldı.

BAŞKAN EŞKİ: “HALKIMIZIN TALEPLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ”

Çalışmalar hakkında konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin yol konforunu artırmaya yönelik yatırımların devam edeceğini belirterek, “Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı bizim önceliğimiz. Kış şartları elverdiği sürece asfalt serimi ve yol düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz. Halkımızdan gelen talepleri dikkate alıyor, mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz” dedi.