İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler “Otomobilsiz Kent Günü” programı ile devam etti. Plevne Bulvarı taşıt trafiğine kapatılıp yayaların kullanımına açıldı. Bulvarda yarışmalar, atölyeler ve kurulan stantlarla sağlıklı yaşam ve çevre konularına dikkat çekildi.İZMİR (İGFA) - Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

Kentin dört bir yanında “Herkes İçin Sağlık” temasıyla bisiklet turları, spor aktiviteleri ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

“Okula Pedallıyoruz”, “İşe Bisikletle Gitme” ve “Birlikte Pedallıyoruz” farkındalık etkinlikleri Otomobilsiz Kent Günü kutlamalarıyla noktalandı. Plevne Bulvarı trafiğe kapatılırken, bulvarda en yavaş bisiklet yarışmasından karbon ayak izi ölçümüne kadar birçok etkinlik düzenlendi. Sürdürülebilir ulaşımı tanıtmak için kurulan stantlar ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır da Otomobilsiz Kent Günü etkinliklerine katıldı. Yıldır, İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yalçın Alver, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Dr. Özgür Yalçınkaya ile birlikte Plevne Bulvarı’nda kurulan stantları gezdi. Başkan Vekili Yıldır, belediyenin projeleri ve çalışmaları hakkında yurttaşlara bilgi vererek sohbet etti.

“KAPSAYICI BİR PROGRAM OLUŞTURDUK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda Şehir Plancısı olarak çalışan İlkesu Yeşilyurt Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çevreci ulaşım modlarını yaygınlaştırmak, sürdürülebilir ulaşım yöntemleri adına farkındalık oluşturmak için çok sayıda etkinlik yaptıklarını bildirdi.

Farkındalık çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden esnaf Görkem Kavasoğlu, “Bu etkinlik sayesinde vatandaşımız daha da bilinçlenecek. Otomobilden ve egzoz gazından uzak daha temiz bir havaya sahip olacağız. Bizim için çok iyi” şeklinde konuştu.