İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan orman yangınlarına karşı kapsamlı bir mücadele planı oluşturdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından hazırlanan “Belediyeler İçin Orman Yangını Acil Eylem Planı” çalışması tamamlandı. Plan, İzmir’in afetlere dirençli hale gelmesini hedeflerken, diğer belediyelere de örnek olmayı amaçlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınları ile mücadeleye yönelik “Belediyeler İçin Orman Yangını Acil Eylem Planı” hazırladı. Sadece yangın anını değil, sonrası ve gelecekteki olası yangınları önleme ve iyileştirme süreçlerini de kapsayan, bütüncül ve veriye dayalı bir yol haritası sunan Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına karşı yerel yönetimlerin alması gereken tedbirleri ve müdahale adımlarını detaylandıran kapsamlı bir strateji sunuyor. Yangınla mücadelede rehabilitasyon, afet sonrası dayanıklılık artırma ve uzun vadeli iletişim stratejilerini içeren eylem planı kapsamında hedef; İzmir’i, tüm paydaşlarla sürecin bir parçası haline getirerek, kentin daha dirençli ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanmasını sağlamak. Plan; yangın öncesi teknolojik izleme sistemlerinden yerel halkın eğitimine, yangın sonrası ise ekosistem restorasyonundan sel riskine karşı önleyici adımlara kadar birçok uygulamayı içeriyor. Ayrıca yerel yönetimlerin kapasitesini artırmaya yönelik araç, personel, protokol ve tatbikat çalışmaları ile kırsal-kent arakesitinde bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerine de yer veriliyor. İzmir’in yangınlarla mücadelesine rehberlik edecek plan, tüm yerel yönetimlere de ilham vermeyi amaçlıyor.

12 AYLIK SÜREÇ 3 ANA BAŞLIKTA DEĞERLENDİRİLDİ

İzmir Planlama Ajansı tarafından hazırlanan Belediyeler İçin Orman Yangını Acil Eylem Planı; orman yangınlarının doğrudan etkilerini en aza indirmek, kısa, orta ve uzun vadede iyileştirme süreçlerini yönlendirmek amacıyla 12 aylık bir acil eylem programı içeriyor. Plan kapsamında yangınların başladığı andan itibaren uygulanmak üzere bir yıllık süre, üç ana faza ayırıldı. Buna göre; ilk 48 saat acil müdahale, 1 hafta ile 4 aylık süreç tespit ve rehabilitasyon, 3 ile 12 aylık süreç de iletişim ve planlama şeklinde belirlendi.

BÜTÜNCÜL BİR ÇALIŞMA SUNUYOR

İlk aşamada, yangına hızlı müdahale edilmesi ve hasarın minimize edilmesi amaçlanıyor. İkinci aşama yangının çevresel ve toplumsal etkilerinin değerlendirilmesini ve zarar gören bölgelerin rehabilitasyonu, üçüncü aşamada ise yangınla ilgili bilgi paylaşımı, toplumsal farkındalık çalışmaları ve gelecekte benzer olaylara karşı planlama süreçlerine yönelik hazırlıkların ne olacağı ve ne şekilde yapılabileceğini kapsıyor. Yangın anında koordinasyonun sağlanması, söndürme çalışmalarına destek verilmesi, “Tek Sağlık” yaklaşımını da destekleyecek şekilde zarar gören insanların, hayvanların ve doğal alanların tespit edilip korunması gibi birçok temel faaliyet de acil eylem planı içeriğinde yer alıyor.

53 SAATLİK YANGIN KAYITLARA GEÇTİ

Acil Eylem Planı’nda, yangınların çıkış nedenleri de paylaşıldı. 2012-2023 yılı istatistiklerine göre yangınların yüzde 87’sinin insan kaynaklı, yüzde 13’lük kısmının ise yıldırım kaynaklı olduğu açıklandı. İzmir’in 2013-2023 yılları arasında yıllık ortalama 165 yangın ile Muğla ve Antalya’dan sonra en fazla orman yangınının meydana geldiği kent olduğu belirtildi. Son 12 yıl içindeki en büyük yangın ise 18 Ağustos 2019’da kayıtlara geçti. 53 saat süren ve 4 bin hektardan fazla alanın yanmasına neden olan yangının çıkış nedeni ise belirlenemedi.