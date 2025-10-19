İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Akdeniz Akademisi koordinasyonunda düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir_10, bu yıl 'Dirlik' temasıyla organize ediliyor. Projenin açılış töreni, tarihi Bıçakçı Han'da tasarımcıların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Tasarımın kalbi, bu yıl yine İzmir'de atacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Akdeniz Akademisi tarafından düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir_10 kapsamında, 7 Kasım'a kadar sergiler, atölyeler, paneller, film gösterimleri ve kamusal etkinlikler yapılacak. Bu yıl 'Dirlik' temasıyla organize edilen İyi Tasarım'ın açılışı, tarihi Bıçakçı Han'da gerçekleştirildi. Sunumların yapıldığı açılışta, birbirinden farklı sergiler de gezildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi Şube Müdürü Zeynep Özen Barkot, 'İyi Tasarım, 10 yıl boyunca sürekli kendini yenileyen, üreten ve hatta kendi üretim sürecini şeffaflıkla paylaşan bir süreç. Dolayısıyla sürekli değişen, dönüşen bir deneyim alanı. Nefes aldığımız bir özgürlük alanı olması, onu nadir ve değerli kılan en önemli özelliklerden biri. Bu etkinliği 10. yılında birlikte şifalanmak üzere kurguladık. Bu yılı bir iyilik ve esenlikle anmak istiyoruz. İyilik ve esenliği nasıl tasarımın gücüyle dayanışarak sağlayabiliriz, bunu birlikte düşünmek istiyoruz. Sanıyorum ki bunun için iyi bir başlangıç noktası. Bugün salgın haline gelmiş kötülüğün sıradanlığına karşı koymaktan geliyor. Bu tarz bir sıradanlık; ayrıştırmayı, bölmeyi, yalnızlaştırmayı ve yabancılaştırmayı getiriyor. Dirlik ise birlikte düşünmeyi, bir aradalığı ve bu bir aradalığın temelini kuracak fikirleri çağırıyor' dedi.



Zeynep Özen Barkot'un ardından temayı tanıtmak üzere bu yılın tema küratörü Cem Güvenir ve ekibi sahneye çıktı. Güvenir, 'Dirlik konusunu hep beraber arıyoruz. Dirlik denilen şeyde canlı olma, hareketli olma, uyum içinde olma hali, kolektif iyileşme var ama hepimizin dirliği çok farklı ve hepimiz bunu yaratıcı süreçlerde göreceğiz. Bu sene hedefimiz, jenerasyonlar ve disiplinler arası üretim kültürünü en azından tasarım aracılığı ile deneyimlemek' diye konuştu. Daha sonra kürasyon ekibi temaya ilişkin sunum yaptı. 'Dirlik' kavramının çok katmanlı yapısına, bireysel iyilik hâlinden toplumsal uyuma, dayanışmadan ortak yaşama uzanan anlamlarına değinildi. Sunumda, bu yıl ilk kez etkinliğin etkisini ölçmek için bir çalışma da yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda katılımcılara bir haftanın ardından etki anketi gönderilecek ve etkinliğin nasıl bir iz bırakılacağı irdelenecek.

