İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye-AB Mali İş Birliği kapsamında hazırlanan İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın (SKUp İzmir) kapanış toplantısında, “Bu bir final değil, başlangıç. Pazartesi’den itibaren fark yaratacak eylemler için çalışma gruplarıyla harekete geçeceğiz” dedi.İZMİR (İGFA) - Türkı̇ye-Avrupa Bı̇rlı̇ği Malı̇ İş Birliği kapsamında hazırlanan İzmı̇r Sürdürülebı̇lı̇r Kentsel Ulaşım Planı (SKUp İzmir) çalışmalarında sona gelindi.

SKUp İzmir’in kapanış toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu bir final değil, başlangıç. Pazartesi gününden itibaren bu konuda oluşturacağımız çalışma gruplarıyla, en kısa vadede hayata geçirebileceğimiz ve gerçekten şehrimizde fark yaratacak eylemler için çalışmaya başlayacağız” dedi.

Toplantıya İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı.

SKUp İzmir, güvenli, temiz, erişilebilir ve uygun maliyetli ulaşım hedefiyle, AB standartlarına uygun olarak hazırlandı. Plan, toplu taşıma ve motorsuz ulaşımı teşvik ederek dekarbonizasyona katkı sağlamayı amaçlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in 2030 İklim Nötr taahhüdüne vurgu yaparak, “Sürdürülebilir, dirençli ve çevre dostu bir kent için çalışacağız. Bu plan, ulaşım master planımızın temel dayanağı olacak” dedi.

AB Delegasyonu’ndan Vilcinskas, İzmir’in öncü rolüne dikkat çekerken, Ulaştırma Bakanlığı’ndan Dr. Tijen İğci, SKUp İzmir’in Türkiye’deki diğer şehirler için ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Plan, 37 bin hane ve 96 bin kişiyle yapılan anketler, bisiklet ve yaya sayımları gibi kapsamlı analizlerle şekillendi.

7 tedbir paketinde 100 önlem belirlenirken, eğitimler, çalıştaylar ve vatandaş forumlarıyla katılımcı bir süreç izlendi.