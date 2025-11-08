İzmir'de Kültürpark Atlas Pavyonu prestijli sergilerin yanı sıra Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim gören çocukların sergilerine de ev sahipliği yapıyor. Çocukların yaptığı resimlerden oluşan ve büyük ilgi gören 'Cumhuriyet' sergisi yerini 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde '10 Kasım' sergisine bırakacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir genelinde 22 merkezle hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ bünyesindeki Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde eğitim gören çocuklar Cumhuriyet sevgilerini ve Ata'larına olan özlemlerini resme döktü. Çocukların yaptığı resimlerden oluşan 'Cumhuriyet' sergisi, Kültürpark Atlas Pavyonu'nda 'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı' Atatürk Sergisi ve dijital sanatın büyüleyici örneklerinden Refik Anadol'un 'Şifanın Algısı' ve 'Makine Rüyaları: Ege' sergileri ile birlikte alanın giriş kısmında yerini aldı.

Atatürk portresinin birbirinden güzel renklerle donatıldığı, Cumhuriyet coşkusunun renkli çiçekler, bayraklar, rengarenk gökkuşağı ile anlatıldığı eserler öğrenci grupları, sergiyi gezen büyük küçük herkes tarafından büyük beğeni topladı. Yuvamız İzmir çocukları Ata'larına olan özlemlerini anlattıkları resimlerini de 10 Kasım'dan itibaren yine aynı yerde sergileyecek.

Yuvamız İzmir'de eğitim gören çocuklar yıl boyunca Halk Ekmek Fabrikası, Meslek Fabrikası, Buz Pisti, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tesisleri gezerek pek çok alanda yeni bilgiler ediniyor. Çocuklar son olarak Atlas Pavyonu'ndaki sergileri de gezme imkanı buldu.