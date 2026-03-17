İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Roman Yurttaş Meclisi'nin ikinci toplantısında konuştu. Yeni kurulan meclisin önemine değinen Başkan Tugay, 'Herkesin sesini duyalım istiyorum. Bu şekilde çalışırsak 10 yıl içinde İzmir'de Roman toplumunun yaşadığı hiçbir sorun kalmaz' diye konuştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Roman Yurttaş Meclisi'nin ikinci toplantısı yapıldı.

Roman yurttaşların yerel yönetim süreçlerine katılımını güçlendirmek amacıyla düzenlenen meclis oturumu Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Roman çalışmaları kapsamında yapılan ve Kültürpark'ta Çetin Emeç Toplantı Salonu'ndaki buluşmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı ve Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan da katıldı. Roman yurttaşları temsil eden dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarlarının yer aldığı buluşmada, Roman yurttaşların kent yaşamına daha etkin katılımı, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

'BİR KİŞİ BİLE KALSA ROMANLARIN MARUZ KALDIĞI SIKINTIYLA MÜCADELE EDECEĞİM'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Biz Roman toplumuna özgü sorunları çözelim diye bir aradayız. Bu, gönüllü bir çalışmadır. Burada bir tane insan bile kalsa o benim için önemlidir. Ben o kişiyle Romanların bütününün maruz kaldığı her türlü sıkıntıyla ilgili mücadele ederim. Ben herkesi dinlemek, herkesin sesini duymak istiyorum. Benim amacım, herkes herkesi duysun. Çiçekçinin, müzisyenin sorununu da duyacaksınız, kentsel dönüşüm ihtiyacı olanın da: Roman Yurttaş Meclisi, Romanların her anlamda temsilcilerinin bir arada olduğu ve sorunların bir arada konuşulduğu ortamdır' dedi.

Başkan Dr. Cemil Tugay, Roman yurttaşların en önemli sorunlarından birinin istihdam olduğunu belirterek barınma, sağlık, eğitim, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve Roman kültürünün korunması için çalışmalar yapılacağını söyledi. Tugay, bu süreçte kararların Roman toplumuyla birlikte alınmasının önemine dikkat çekerek, Roman Yurttaş Meclisi'nin ortak kararlarla belediyeye yol göstermesini ve herkes için kapsayıcı çözümler üretilmesini hedeflediklerini ifade etti.

'BU SÜREÇ BİRKAÇ YIL DEĞİL, ON YIL SÜRECEK'

Başkan Tugay, Roman yurttaşların sağlık, barınma ve yaşam alanları konularında sorunlarının ortalamadan daha fazla olduğunu belirtti. Kanser, kadın sağlığı ve madde bağımlılığı gibi konularda tarama ve destek programları yapılabileceğini, mahallelerde özel merkezler kurulabileceğini söyledi. Tugay, mahallelerin iyileştirilmesi ve yeni yaşam alanlarının oluşturulmasının önemine değinerek, Romanların kültürünü yaşayabileceği sağlıklı alanlar oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Roman toplumunun zekâsı, becerisi ve neşesiyle çok özel bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Tugay, öncelikli sorunların belirlenmesi, ortak karar alınması ve uzun vadeli çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti. Tugay, 'Bu süreç birkaç yıl değil, on yıl sürecek. Önümüzdeki sene mevcut durumdan daha iyiysek doğru yoldayız. Bu şekilde çalışırsak 10 yıl içinde İzmir'de Roman toplumunun yaşadığı hiçbir sorun kalmaz. Buna lütfen inanın. Sadece doğru şeyler yapmamız lazım. En önemlisi de kimseyi dışarıda bırakmamız lazım' ifadelerini kullandı.