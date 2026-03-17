Optik sektörünün önemli buluşmalarından Optic World İzmir - Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, 27-29 Mart tarihleri arasında üçüncü kez İzmir'de düzenlenecek. Üretici firmalar, distribütörler, perakende temsilcileri ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek fuarda, yeni sezon öncesi ticari temasların güçlendirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek Optic World İzmir Fuarı, sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak.

Fuar süresince yapılacak ikili iş görüşmelerinin firmalar açısından yeni iş bağlantılarının kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Üçüncü yılında daha geniş katılımcı ve ziyaretçi profiline ulaşması beklenen organizasyonun, üretim kapasitesi yüksek ve sektöre yön veren firmaları bir araya getirerek, optik sektöründe bölgesel ölçekte önemli buluşmalardan biri olma konumunu güçlendirmesi amaçlanıyor.

Fuarda gözlük çerçeveleri, güneş ve sporcu gözlükleri, koruyucu gözlükler, optik camlar, kontakt lensler ile optometrik ve oftalmolojik ölçüm, tanı ve tedavi cihazları sergilenecek.

Optik atölye ve laboratuvarlara yönelik makine ve ekipmanlar, optik endüstri makineleri, gözlük yedek parçaları, bakım ürünleri, aksesuarlar ve kılıflar da fuarın ürün grupları arasında yer alacak.

Görme kalitesini artırmaya yönelik yeni teknolojiler ve üretim çözümlerinin öne çıkacağı organizasyonda, sektöre yön veren büyük ölçekli işletmeler ile yerli üreticilerin bir araya gelmesi bekleniyor.

Katılımcı firmaların hazırladığı özel çerçeve sergileri ve tematik sunumlar ise ziyaretçilere sektördeki gelişmeleri yakından inceleme imkânı sunacak.

MODA TRENDLERİ KOLEKSİYONLARA YANSIYACAK

Görme bozukluklarının giderilmesinin yanı sıra kişisel tarzın tamamlayıcı bir unsuru olarak da öne çıkan gözlüklerde, yeni sezon koleksiyonlarında tasarım ve stil odaklı yaklaşımın belirginleşmesi bekleniyor.

Bu yıl sürdürülebilir malzeme kullanımı, oversize ve kemik çerçeve tasarımları ile doğayı anımsatan pastel tonlardaki renkli camlar öne çıkan trendler arasında yer alırken; fuar kapsamında sergilenecek koleksiyonların 2026 yaz sezonu ve 2027 moda eğilimlerine ilişkin genel yönelimleri ortaya koyması öngörülüyor.

SÖYLEŞİ PROGRAMI VE AKADEMİK İÇERİK

Fuar kapsamında düzenlenecek söyleşilerde ve oturumlarda sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzman isimler bir araya gelecek. Oturumlarda, görme sağlığına ilişkin güncel gelişmeler ile optik sektöründeki değişim ve yenilikler ele alınacak.

Programın ilk gününde, özellikle miyopi gibi yaygın görme sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar, gözlük ve kontakt lens kullanımındaki gelişmeler ile bu alandaki teknolojik çözümler uzmanlar tarafından katılımcılarla paylaşılacak.

İkinci gün ise optisyenlik mesleğinin günlük uygulamalarına ve iş süreçlerine odaklanılacak. Mağaza yönetimi, dijitalleşmenin sektöre etkileri ve mesleki gelişim konuları gündeme gelirken, düzenlenecek panelde dünyadaki optometri uygulamaları ve Türkiye'de görme sağlığının geliştirilmesine yönelik beklentiler değerlendirilecek. Söyleşi ve panellerde sektör temsilcileri ile akademisyenlerin bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması hedefleniyor.

5 BİNİ AŞKIN PROFESYONEL ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıl 47 şehirden 4 bin 228'i yerli, 28 ülkeden 198'i yabancı olmak üzere toplam 4 bin 426 sektör profesyonelini ağırlayan fuarın, bu yıl daha geniş bir katılımcı ve ziyaretçi profiline ulaşması hedefleniyor.

Fuarın ziyaretçi çalışmalarında Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki sektör profesyonellerine ulaşmak amacıyla uluslararası temsilcilerle iş birlikleri yürütüldü.

Bu kapsamda 200'ün üzerinde yabancı nitelikli alıcının fuarı ziyareti planlanırken, organizasyonda yerli ve yabancı 5 bini aşkın ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Üreticilerden distribütörlere, perakende mağaza zincirlerinden sektör çalışanlarına kadar geniş bir profesyonel ziyaretçi profilinin fuarda yer alması öngörülüyor.

Optic World İzmir, sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının desteğiyle hayata geçiriliyor. T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 3. Bölge İzmir Optisyen Gözlükçüler Odası gibi önemli kurumların katkıları, fuarın sektörel gücünü pekiştiriyor.