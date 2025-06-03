İzmir Atatürk Lisesi’nde düzenlenen “Yapay Zekânın Temelleri” eğitimi, öğretmenleri teknolojiyle buluşturarak eğitimde dönüşümü hızlandırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde, İzmir Atatürk Lisesi’nde ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik “Yapay Zekânın Temelleri” konulu ücretsiz yüz yüze eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitime, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, eğitim yöneticileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Dr. Ömer Yahşi, yapay zekânın eğitimdeki dönüştürücü rolüne vurgu yaparak, “Bu eğitim, sadece bir meslekî gelişim değil, geleceğe yapılan kıymetli bir yatırımdır. Yapay zekâ, eğitimin merkezinde. Öğrencilerimizi yeni dünyanın gerekliliklerine hazırlamak için önce öğretmenlerimizi donanımlı hale getirmeliyiz. Teknolojiye yön veren, analitik düşünen bireyler yetiştirmek hedefimiz. Öğretmenlerimizin rehberliği bu süreçte kritik. Dijital dönüşümde öğretmenlerimizin yanındayız” dedi.

Eğitimde, yapay zekânın temel kavramları, makine öğrenimi, veri işleme yöntemleri ve sınıf içi yapay zekâ tabanlı etkinlik tasarımları gibi konular ele alındı. Öğretmenler, grup çalışmaları, örnek ders uygulamaları ve yapay zekâ araçlarının incelendiği atölyelerle aktif katılım sağladı. Program, öğretmenlerin teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler yetiştirme vizyonunu güçlendirmeyi amaçladı.

Eğitim, öğretmenlerin teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirirken, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve dijital yetkinlik gibi 21. yüzyıl becerilerini destekleyecek öğrenme ortamları oluşturmalarına katkı sağladı.