İzmir Çiğli Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği “Hoş Geldin Bebek” projesiyle yeni doğan bebeklere ve ailelerine destek olmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında ilçede ikamet eden ve yeni doğum yapan ailelere hediye paketleri ulaştırıyor. 0-6 ay aralığında bebeği olan vatandaşlara, kişisel bakım ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan çantalar dağıtılıyor.

Projeden yararlanmak isteyen aileler, Çiğli Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden, 444 35 52 numaralı telefondan veya Halk Masası aracılığıyla kayıt oluşturabiliyor. Vatandaşlar sadece bir kez hizmetten yararlanabiliyor.

ÇANTANIN İÇERİĞİ

Dağıtılan çantalarda; bebek çantası, ıslak mendil, pişik kremi, biberon, emzik, alt açma örtüsü, bebek zıbını, bebek şampuanı, mama önlüğü, bebek banyo havlusu, bebek yağı, dijital ateş ölçer ve bebek bezi bulunuyor.

BAŞKAN YILDIZ’DAN MİNİK ATA’YA ZİYARET

Geçtiğimiz günlerde Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 6 haftalık olan en küçük Çiğlili Ata Yıldız’ı evinde ziyaret etti. Minik Ata’ya hediyelerini bizzat teslim eden Başkan Yıldız, üzerinde Çiğli Belediyesi logosu bulunan özel zıbını da aileye armağan etti. Yıldız, “Her yeni doğan bebeğimiz Çiğli’nin geleceğine umut katıyor. Ailelerimizin mutluluğunu paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

YILDIZ: “HER BEBEĞİMİZ, ÇİĞLİ’NİN YARINLARINA ATILAN EN KIYMETLİ ADIMDIR”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Hoş Geldin Bebek” projesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı; “Bir bebeğin dünyaya gelişi, sadece bir ailenin değil, bir kentin de umutla yeniden doğması demektir. Biz Çiğli Belediyesi olarak, bu özel anlarda ailelerimizin yanında olmayı, onların sevincine ortak olmayı görev biliyoruz. ‘Hoş Geldin Bebek’ projemizle, yeni doğan yavrularımıza ilk hediyelerini ulaştırıyor, onların sağlıklı ve mutlu bir başlangıç yapmalarını destekliyoruz. Her bebeğimiz, Çiğli’nin yarınlarına atılan en kıymetli adımdır. Bu projeyle sadece bir çanta değil, sevgi, dayanışma ve geleceğe dair bir mesaj veriyoruz.”