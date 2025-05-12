İzmir’de meslekî eğitimin geleceğini şekillendirmek için düzenlenen ‘İzmir Meslekî Eğitim Çalıştayı’, Seferihisar’da yoğun katılımla gerçekleşti. Vali Elban, “Meslekî eğitim, toplumsal dönüşüm aracıdır” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, 9-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Seferihisar’da düzenlenen ‘İzmir Meslekî Eğitim Çalıştayı’ büyük bir katılımla yapıldı.

Çalıştaya, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Durmuş Can, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yalçın Ata ile kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, Vali Elban’ın destekleriyle 30 ilçede yürütülen eğitim, söyleşi ve atölye çalışmalarının meslekî eğitimi görünür kıldığını belirtti. Sanayi ve ticaret odalarıyla iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “Valimizin liderliğinde meslekî eğitimde büyük bir dönüşüm sağladık. ‘İzmir Modeli’, ortak akıl ve iş birliğiyle Türkiye Yüzyılı’nda öncü oldu. Gençlik söyleşilerinden atölyelere kadar her adımda bu vizyonu takip ettik. Meslekî eğitim, ülkemizin kalkınmasında kilit bir rol oynayacak” dedi.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “Meslekî eğitim sadece istihdam değil, toplumsal dönüşüm aracıdır. Çocuklarımız en büyük sermayemiz. Onları erken yaşta mesleklerle tanıştırmak, yeteneklerine uygun beceriler kazandırmak kalkınmanın temel şartı. İzmir, bu alanda örnek bir başarı hikâyesi yazdı. Gençlerin hayal kurabilen, çözüm odaklı bireyler olarak yetişmesi için güçlü bir eğitim altyapısı şart. Meslekî eğitimi daha ileri taşıyacağımıza inancım tam” dedi.

Üç gün süren çalıştayda, dezavantajlı gruplar için erişim, eğitim-istihdam uyumu, dijitalleşme ve işletmelerle iş birlikleri gibi 9 tematik konuda değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcılar, kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üreterek İzmir’de meslekî eğitimin geleceğini inşa edecek fikirler paylaştı.

Program, Vali Elban’ın Yalçın Ata’ya çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.