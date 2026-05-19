Bodor Türkiye, Tekirdağ Çerkezköy Veliköy Mesleki ve Anadolu Lisesi'ne lazer kesim makinesi bağışladı. Sanayi-eğitim iş birliği kapsamında gerçekleştirilen destekle öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanları artırıldı.

GLOBE NEWSWIRE / TEKİRDAĞ (İGFA) - Bodor Türkiye, 17 Aralık 2025 tarihinde Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan Veliköy Mesleki ve Anadolu Lisesi'ne sağladığı lazer kesim makinesi ile mesleki eğitime destek veren kurumlar arasında yer aldı. Okul yönetiminin davetiyle gerçekleştirilen Hamilik Protokolü toplantısına Bodor Türkiye temsilcileri de katıldı.

Toplantıya Çerkezköy Kaymakamı Sayın Nazmi Günlü ve Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Erdal Aslan da iştirak etti. Gerçekleştirilen bu buluşma, sanayi ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

SANAYİ VE EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Yeni makine yatırımı sürecinde paydaş olarak yer alan Bodor Türkiye, okul atölyesine kazandırdığı lazer kesim makinesi ile öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının gelişmesine katkı sağlıyor. Bu tür yatırımlar, üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek olmayı amaçlıyor.

Veliköy Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde kurulan yeni lazer kesim altyapısı sayesinde öğrenciler, üretim teknolojilerini daha yakından tanıma ve modern sanayi ekipmanlarıyla çalışma fırsatı elde edecek.

Okul Müdürü Hakan Köse, 'Bir lazer kesim makinesi alacaktık. Çok yüksek maliyetler söz konusu iken, Çin menşeili Bodor Laser firması, okulumuza destek olarak, makineyi bize neredeyse kargo ücreti karşılığında teslim etti'

ÖĞRENCİLERİ GERÇEK ENDÜSTRİYEL STANDARTLARA YAKLAŞTIRMAK

Üretim sektörü daha yüksek verimlilik ve gelişmiş işleme teknolojilerine doğru ilerlerken, öğrenciler gerçek üretim ortamlarında kullanılan teknolojilerle tanıştıklarında büyük fayda sağlamaktadır.Bodor'un 12 kW ile 60 kW arasında değişen yüksek güçlü çözümleri, modern metal işleme sektöründe yaygın olarak kullanılan kapasiteyi yansıtmaktadır. Bu girişim, öğrencilerin sektör beklentileriyle uyumlu pratik beceriler geliştirmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bodor Laser Türkiye Genel Müdürü Ryan, 'Bodor Türkiye olarak, özellikle Marmara Bölgesi'nin güçlü üretim sektörünün geleceğinin tamamen yüksek nitelikli bir iş gücüne bağlı olduğunun farkındayız,'.'Gelişmiş lazer teknolojimizi bugün bu parlak öğrencilerin kullanımına sunarak, yerel sanayinin yarın ihtiyaç duyacağı vizyoner operatörleri ve mühendisleri yetiştirmeye katkı sağlıyoruz.'

GENÇLERİN MESLEKİ BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE UZUN VADELİ TAAHHÜT

Bodor Türkiye olarak kendimizi yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı olarak görmüyoruz.Üretimin geleceğine katkı sağlayan iş birliklerini desteklemek, uzun vadeli vizyonumuzun önemli bir parçasıdır.

Mesleki eğitimi güçlendiren ve öğrencilere modern üretim teknolojilerine erişim sağlayan girişimler, yeni nesil nitelikli profesyonellerin yetişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Bodor Türkiye, genç yeteneklerin teknik gelişimine katkı sağlayan sanayi-eğitim iş birliklerini desteklemeye devam edecektir.

BODOR LASER TÜRKİYE HAKKINDA

2017 yılında kurulan Bodor Laser Türkiye, yüksek güçlü lazer kesim teknolojilerinde yaklaşık on yıllık deneyime sahiptir.

Türkiye genelinde 1.500'den fazla kurulu makine ile sunduğumuz gelişmiş çözümler; otomotiv, makine ve metal işleme sektörlerinin üretim gücünü desteklemektedir.

Kesintisiz üretimi garanti altına almak için Bursa, Ankara, Gebze, Konya, Kayseri ve Gaziantep'te bulunan altı stratejik servis merkezimiz aracılığıyla 7/24 çevrimiçi ve yerinde destek sunmaktayız.

Bodor, Türk sanayisini dünya standartlarında, ileri üretim teknolojileriyle buluşturma kararlılığını sürdürmektedir.