Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen EnFest kapsamında Kılavuz İzcilik Kampı'nda gerçekleştirilen ahşap oymacılığı ve deri işlemeciliği atölyelerine katılan gençler, hem geleneksel el sanatlarını öğreniyor hem de üretmenin keyfini yaşıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs coşkusunu gençlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen EnFest, ikinci gününde de festival alanının her noktasında eğlenceyi ve deneyimi zirveye taşımayı sürdürüyor. İzmit Milli İrade Meydanı'nda kurulan Kılavuz İzcilik Kampı ise gençlerin en yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Gençler kamp alanındaki atölyelerde hem eğlendi hem öğrendi.

AHŞAP OYMACILIĞI İLE EL BECERİLERİ SAHNEDE

Ahşap Oymacılığı Atölyesi'nde katılımcılar; ahşabı şekillendirme, oyma teknikleri ve doğal malzemelerin kullanımına dair temel bilgileri öğrendi. Sabır, dikkat ve ince işçilik gerektiren uygulamalar sayesinde gençler hem el becerilerini geliştirdi hem de üretmenin keyfini deneyimledi. Geleneksel el sanatlarının inceliklerini keşfeden gençler, ahşabın ham halden estetik bir ürüne dönüşüm sürecini adım adım gerçekleştirme imkânı buldu.

DERİ ATÖLYESİNDE CÜZDANLAR YARATICILIĞI YANSITTI

Gençler, Deri İşlemeciliği Atölyesi'nde ise deriye delik açma ve dikme gibi temel işlemleri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda gençler, deri malzemeyi doğru kullanma yöntemlerini deneyimlerken el işçiliğinin inceliklerini de yakından tanıdı. Katılımcılar tarafından el emeğiyle hazırlanan cüzdanlar yaratıcılığı yansıtan özel çalışmalara dönüştü.