Bursa'da okul öncesi eğitim alanında görev yapan öğretmen ve kurum yöneticilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Özel Anaokulları Derneği (ÖZADER) ve DOKU AES iş birliğiyle düzenlenen 'Okul Öncesi Eğitim Semineri' Gökkuşağı Koleji'nin ev sahipliğinde yapıldı.

BURSA (İGFA) - Ritim, hareket, kültür, iletişim, protokol ve nezaket kurallarını merkeze alan seminer; okul öncesi eğitimde çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen çağdaş yaklaşımları ve uygulama örneklerini eğitimcilerle buluşturdu. Gün boyunca gerçekleştirilen sunum ve atölyelerde, okul ikliminden etkili iletişime, beden farkındalığından düşünme becerilerine kadar pek çok konu ele alındı.

Seminer kapsamında alanında uzman isimler katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. Pedagog, yazar Selda Çakır, 'Nezaket ve Zarafet Kültürünü Okula Taşımak' başlıklı sunumuyla okul ortamında olumlu davranış kültürünün nasıl geliştirilebileceğini anlatırken, Gökkuşağı Koleji Beylikdüzü Kampüsü İlkokul Müdürü Pınar Çalış ise, 'Eğitimde Sürdürülebilirlik: Kültürden Eyleme' konulu konuşmasında güçlü bir kurum kültürünün eğitim süreçlerine etkilerini değerlendirdi.

Program kapsamında Diksiyon Eğitmeni Zafer Kiraz, 'İletişim ve Protokol Kuralları' başlıklı sunumunda eğitim kurumlarında profesyonel iletişimin inceliklerini aktardı, Müzik Eğitimcileri Ediz ve Esin Toksoy ise, 'Bedenden Oyuna Müzik ve Hareket Eğitimi' atölyesiyle ritim ve hareketin çocuk gelişimindeki önemini uygulamalı olarak gösterdi. Eğitim Danışmanı Zeynep Ünlü Mutlu da, 'Okul Öncesinde P4C Uygulamaları' başlıklı oturumda çocukların sorgulama ve düşünme becerilerini destekleyen yöntemleri paylaştı.

İlham veren içerikleri ve uygulamalı oturumlarıyla dikkat çeken seminerde katılımcılar, sınıf içi uygulamalarında kullanabilecekleri yeni yöntemler öğrenirken, farklı bakış açıları kazanma fırsatı buldu. Program sonunda tüm katılımcılara sertifika takdim edildi.