İzmir'de lise öğrencisi iki kardeşin geliştirdiği mobil uygulamayla üzümde hastalık, zararlı böcek ve hasat bilgilerinin anlık olarak takip edilebilmesi sağlanacak.İZMİR (İGFA) - Kentte farklı fen liselerinde eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Hüma ve kardeşi 9. sınıf öğrencisi Yavuz Şen, Manisa'nın Salihli ilçesindeki seralarında domates üreten ailelerinin yaşadığı sorunlardan yola çıkarak, eğitim aldıkları Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezinde bir çalışma başlattı.

Liseli kardeşler, bilişim teknolojileri öğretmeni Gülden Bozok'un desteğiyle "Üzüm Bağlarında Verimliliği Artırmak İçin Kameralı Sistemler ve Görüntü İşleme" başlıklı proje hazırladı.

Milil Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre prototipi hazırlanan sistem tarladaki kameralar sayesinde ürünlerin görüntülerini mobil uygulamaya gönderildi.

Mobil uygulamadaki yapay zekâ, görsellerden yola çıkarak ürünlerdeki hastalıkları, zararlı böcekleri ve hasat bilgilerini analiz ederek bilgileri kullanıcılara aktarılabilirken, uygulama sayesinde çiftçilerin doğru zamanda ilaçlama ve hasat yaparak üründen daha fazla verim alması hedeflendi.