İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Buca Kozağaç Deresi'nin kesitini genişleterek yoğun yağışlarda yaşanan taşkınlara son verecek. 12 milyon liralık yatırım bir ayda tamamlanacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Buca Fırat, Yenigün ve Yeşilbağlar mahallelerinden geçen Kozağaç Deresi'nde ıslah çalışmalarına başladı.

Özellikle yoğun yağışlarda 289/59, 272/6 ve 272 sokaklarda su taşkınlarına neden olan derenin kesiti iki kat genişletilerek 2 metreden 4'metreye çıkarılacak.

12 milyon liraya mal olacak ve bir ayda tamamlanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki taşkın tehlikesi ortadan kalkacak, bölge halkanın yaşam kalitesi artacak.