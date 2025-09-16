Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın himayesinde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü – IPARD Yönetim Otoritesi tarafından yürütülen “IPARD III Programı Tanıtım Materyalleri Dağıtımı” projesi kapsamında, İzmir’in kırsal bölgelerindeki öğrencilere IPARD okul çantası, defter, boya kalemleri ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.İZMİR (İGFA)- İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, proje kapsamında bakanlık tarafından gönderilen eğitim materyalleri finansal zorluk yaşayan çiftçi ailelerinin çocuklarına ulaştırıldı.

Çiftçilere IPARD hibelerini tanıtmayı, kırsaldaki öğrencilerin eğitimine destek olmayı ve tarımsal farkındalığı artırmayı amaçlayan desteklerde çanta, defter ve boya kalemlerinin yanı sıra ailelere tarımsal hibe ve destek programları hakkında da bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı liderliğindeki proje, tarım bilincini güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendirildi.