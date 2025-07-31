İzmir Bornova Belediyesi, kent içinde sürdürülebilir tarımı teşvik eden, kadınlara ekonomik ve sosyal güç kazandıran Kent Bostanları Projesi’ni genişletiyor. Proje alanı sayısı 5’e yükselirken, 265 ev kadını doğrudan üretim sürecine dahil olacak.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Rafetpaşa Mahallesi’nde kurulacak yeni bostanı alanında incelemelerde bulundu. Eşki, proje alanının daha önce kullanılmayan ve atıl durumda bulunan bir belediye arsası olduğunu, bu tür yerleri üretim ve sosyal etkileşim alanlarına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Rafet Paşa Mahallesi’ndeyiz. Burada araçların durduğu, boş, mezbelelik bir belediye arsasındayız. Burası, bu dönem için en çok önem verdiğimiz projelerden biri olan Kent Bostanı’na dönüşecek.” diye konuştu.

Kent Bostanları projesiyle kadınlara sadece üretim değil, aynı zamanda güvenli ve sosyal alanlar da sağlandığını belirten Eşki, “Altındağ ve Pınarbaşı’nda örneklerini uygulamıştık. Ev kadınlarının kaliteli vakit geçirip, toprakla üretim yaptığı ve evine doğal ürünler götürdüğü bir projeydi. Şimdi Rafetpaşa, Işıkkent ve Mevlana ile 5 ayrı noktada 265 kadına ulaşacağız.” dedi.

FİDE, SULAMA VE DESTEK ÜCRETSİZ

Proje kapsamında, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, bostanlarda üretim yapan kadınlara yazlık ve kışlık sebze fidelerini ücretsiz olarak temin ediyor. Ayrıca sulama, bakım ve teknik destek hizmetleri de belediye tarafından karşılanıyor.