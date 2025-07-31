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Ziyarette, öğrenciler milli savunma teknolojilerine olan merakını artırmanın yanı sıra uluslararası öğrenci etkileşimini güçlendirdi.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemelerini ve yerli-milli savunma sistemlerinin gelişim sürecini yerinde gözlemleyen gençler, İHA’ların teknolojik özelliklerine büyük ilgi gösterdi.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, Baykar yetkilileri tarafından karşılanarak insansız hava araçlarının (İHA) tasarımı, üretimi ve teknolojik altyapısı hakkında kapsamlı bilgilendirildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Savunma tesislerini ziyaret eden Balkan ülkelerinden gelen 352 öğrenci, insansız hava araçlarının (İHA) üretim süreçlerini inceledi ve Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknolojik ilerlemeleri hakkında bilgi aldı Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) _ Balkan ülkelerinden gelen 352 öğrenci, Keşan’daki Baykar Savunma üretim tesislerinde Türkiye’nin milli teknoloji hamlesiyle buluştu.

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