İzmir’de ipek böceği yetiştiriciliğini canlandırmak ve kadın çiftçileri desteklemek amacıyla yürütülen “Küçük Menderes Havzası’nda Üreten Kadınlarla Dokunan İpekler” projesi kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Ödemiş Zeytinlik Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte 400 adet dut fidanı toprakla buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir'de "Küçük Menderes Havzası'nda Üreten Kadınlarla Dokunan İpekler" projesi kapsamında düzenlenen etkinlie İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkan Vekili M. Cumhur Şener, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ufuk Uysal, Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Kılınç, Beydağ İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Özgür Bağarkası, Kiraz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özpınar, İl ve İlçe Personeli ve üreticiler katıldı.

Dut fidanı dikim töreninde konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kadın üreticilere verilen desteklerin önemine vurgu yaptı.

Kadınlarımızın emeğiyle büyüyen bu proje, hem geleneksel ipek böceği yetiştiriciliğini canlandırıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Bakanlık olarak kadın üreticilerimizin her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Dut fidanlarının toprakla buluşması, bu sürecin sürdürülebilirliği için çok önemli bir adım.İpekböcekçiliğini en çok sınırlayan faktör dut yaprağı temini. Bu yüzden dut ağaçlarını artırarak ve bakımlı hale getirerek bu engeli kaldırmayı ve bölgedeki üretimi artırmayı planlıyoruz.”

Dut fidanı dikim etkinliğinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, S.S. Zeytinlik Gölcük Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait Dokuma Evi’ni ziyaret etti. Burada kadın üreticilerin el emeğiyle dokuduğu ürünleri inceleyen yetkililer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.