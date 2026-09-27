İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında Dikili Devlet Hastanesi'nde yangın, tahliye ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Dikili Devlet Hastanesi'nde gerçeği aratmayan bir tatbikata imza attı.

Yangın, tahliye ve arama kurtarma senaryosunun uygulandığı tatbikatta ekipler, olası bir hastane yangınında yapılması gereken müdahale ve tahliye çalışmalarını sahada gösterdi.

HASTALAR BAŞARILI ŞEKLİDE TAHLİYE EDİLDİ

Senaryo gereği hastanenin ikinci katındaki bir hasta odasında elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle odada mahsur kalan hasta yakını, merdivenli araçla pencereden güvenli alana tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikatta arazöz, merdivenli araç, kurtarma aracı ve AKS aracıyla görev yapan itfaiye ekipleri, yangına hastanenin iç ve dış hatlarından müdahale etti.

Hastane içerisindeki duman tahliye edilirken, olası mahsur kalma durumlarına karşı atlama yatağı da hazır bulunduruldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tatbikat kapsamında dumandan etkilenen 2 hasta, 1 hastane çalışanı ve 1 hasta yakınının tahliyesi gerçekleştirildi. Tatbikat, iki itfaiye personelinin hastane çatısından Türk Bayrağı eşliğinde dikey iniş yapmasının ardından yangın ve tahliye süreçlerine yönelik uygulamalı eğitimle tamamlandı.