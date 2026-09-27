Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Osmangazi Kitap Günleri, '700 Yıldır Buradayız: Edebiyat, Tarih ve Sanatla' temasıyla kapılarını kitapseverlere açtı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Meydanı'nda 4 Ekim'e kadar devam edecek etkinliğin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kitapların toplumların hafızasını ve kültürel mirasını gelecek nesillere taşıyan en önemli araçlardan biri olduğunu vurguladı.

Kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunan çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi'nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle düzenlediği 2. Osmangazi Kitap Günleri, her yaştan Bursalıyı söyleşilerden imza günlerine, çocuk ve gençlere yönelik etkinliklerden çeşitli kültür-sanat buluşmalarına kadar zengin bir içerik ile selamladı.

Osmangazi Meydanı'nda dokuz gün boyunca sürecek kültür şölenine, ilk gününden kitapseverler yoğun ilgi gösterirken, açılış töreni Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve kitapseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

'TÜRKÇE ÇOK ZENGİN, YARATICI BİR DİL'

Osmangazi'yi kitap, edebiyat ve sanatın merkezi haline getiren fuarın açılış töreninde konuşan Başkan Erkan Aydın, '700 Yıldır Buradayız: Edebiyat, Tarih ve Sanatla' temasının işlendiği 2. Osmangazi Kitap Günleri'nin, kentin kültür hayatına önemli bir değer kattığını vurguladı.

Fuarın kolay ulaşılabilir bir noktada, hava koşullarından etkilenmeyecek ölçüde rahat bir ortam sunarak ziyaretçilerini ağırladığını belirten Başkan Aydın, şöyle konuştu:

'Kitabın, okumanın gençlere, gelecek nesillere ne kadar önemli olduğunu, ülkenin tek çıkış yolunun okuyarak gelişimin, eğitimin olduğunu yeni kuşaklara aktarmak istiyoruz. O yüzden dokuz gün boyunca burada söyleşi yapacak yazarlarımıza, katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün Türk Dil Bayramı, 94'üncüsünü kutluyoruz. Dil olmazsa toplumlar, milletler olmuyor. Türkçe çok zengin, yaratıcı bir dil. Doğru ve etkili kullanıldığında da her şeyi karşı tarafa çok yerinde aktarabileceğimiz zengin bir dilimiz. Türk Dil Bayramı da kutlu olsun. Bugün Osmangazi'de kütüphanelerle, kreşlerle, kültür sanat merkezleriyle, kadınlarımıza yönelik kooperatiflerle, kurslarla, etkinliklerle yediden yetmiş yediye herkese ulaşmaya çalışıyoruz. 4 yaşındaki çocuğumuzdan, emekli olmuş 70 yaşındaki vatandaşımıza kadar herkese dokunmaya çalışıyoruz. Birkaç ay önce Demirtaş'taki OSMEK kurslarımızda bir teyzemiz, '75 yaşından sonra okuma yazma öğrendim, kitap yazıp size hediye edeceğim' dedi. Ondaki bu umudu, ışığı görünce biz de gerçekten yaptığımız işlerde çok daha fazla heyecan duyuyoruz. Daha fazla motivasyon duyuyoruz, inşallah 2,5 yılda da bu tür etkinlikleri artırarak Osmangazililerle buluşturacağız.'

'BURSA TÜRKÇENİN DE EDEBİ BİR DİL OLARAK GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP'

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Eroğlu Koşan ise törende yaptığı konuşmada, 'Bursa'mızın tarihi hafızasının önemli mekanlarından biri olan Osmangazi'de edebiyatın etrafında buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu güzel buluşmayı gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi'ne, kültür ve sanat hayatımıza kattığı katkılar ve Osmangazi Kitap Günleri'ni düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Fuarın teması yalnızca geçmişimize gönderme yapan bir ifade değil, aynı zamanda var oluşumuza dair bir bilgiye de gönderme yapıyor çünkü biz bu topraklarda yalnızca şehirler kurmadık, hikayeler yazdık. Bursa, Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve gelişme dönemlerinde önemli bir kültür ve medeniyet merkezi olduğu kadar Türkçenin de edebi bir dil olarak gelişmesinde önemli yere sahip. Bursa, yüzyıllar boyunca sözün ve yazının mekanlarından biri olduğu için bugün burada, kitapların etrafında toplanmamız son derece anlamlı.' diye konuştu.

'BAŞKANIMIZ ERKAN AYDIN'A İNANDIĞI VE GÜVENDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Yayıncılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya da, kentlerin meydanlarını kitapla, sanatla donatmanın en zor zamanlarda bile herkese iyi gelecek araç ve duygu olduğunu vurgulayarak, 'Osmangazi Belediyesi, 2 yıldır bizlere bu imkanı kamusal alanda sağlıyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda biz bunu yaparken tüm belediyenin desteğini alıyoruz, herkes bu konuda inanılmaz emek harcadı. Hazırlığımız 2 ay sürdü, binlerce kitap, söyleşi ve etkinlikleri yüzlerce insan emek emek ördü.' açıklamalarında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Erkan Aydın, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kitap günlerinde yer alan stantları gezerek, birbirinden farklı türlerdeki kitapları yakından inceledi. Yayınevi temsilcileri ve yazarlarla da bir araya gelen Başkan Aydın, çocuklar ve gençlere de ayrı bir önem göstererek, onların kitap tercihleri ve okuma alışkanlıkları üzerine sohbet etti.

PROF. DR. EMRAH SAFA GÜRKAN KİTAPSEVERLERLE BULUŞTU

2. Osmangazi Kitap Günleri'nin açılış gününde Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Bursalı okuyucularıyla buluştu. 'Osmanlı'nın Kuruluşu Etrafındaki Tartışmalar' başlıklı söyleşide Prof. Dr. Gürkan, tarihe önemli anekdotlar düştü. Prof. Dr. Gürkan, söyleşinin sonunda kendisini dikkatle dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a imzalı kitabını hediye etti. Başkan Aydın da, Prof. Dr. Gürkan'a değerli katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Yoğun ilgi gören Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Bursalı kitapseverler için kitabını imzalarken, 2. Osmangazi Kitap Günleri'nde bir arada olmanın mutluluğunu paylaştıklarını belirerek, şu ifadeleri kullandı:

'Gençleri bir araya getirecek bu tip faaliyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İzleyicilerimin çoğu da gençti. Kitap artık biraz saldırı altında bir format fakat okumadan asla olmaz. Kompleks görüşler sadece metinlerle bize verilebilir, dolayısıyla gençleri kitapla buluşturan her faaliyet çok önemlidir. Bu anlamda fuarı düzenleyen Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Osmanlı'nın kuruluş yıllarından bahsettik, Bursa için çok önemli. Bursa, Osmanlı'nın ilk yüzyılında çok önemli rol oynadı, daha sonraki dönemlerde de Osmanlı'nın başta gelen şehirlerinden biri oldu. Bugün burada Osmanlı'nın kuruluşuna dair gençlerle çok tatlı bir sohbet ettik.'

Fuar kapsamında Prof. Dr. Hatice Şahin, Doç. Dr. Minara Aliyeva Çınar ve Doç. Dr. Hasene Aydın, 'Bursa'nın 700 Yıllık Mirasında Atatürk ve Dili' başlıklı anlam dolu bir söyleşi gerçekleştirdi. 26 Eylül Türk Dil Bayramı'na denk gelen söyleşide, dilin önemine değinilirken, geçmişten günümüze yaşanan süreçler kapsamında dil, geniş bir perspektiften ele alındı.

Öte yandan Erdinç Candar ve Serap Özgür'ün müzik dinletisiyle renklenen fuarı gezen Bursalı kitapseverler de sundukları imkandan dolayı Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini iletti.

4 Ekim'e kadar devam edecek etkinlik boyunca Osmangazi Meydanı, kitap ve edebiyat tutkunlarının buluşma noktası olacak.