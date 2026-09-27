Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara ve ailelere yönelik hayata geçirdiği 'Gönül Bahçem Davet Evi', kapılarını en özel anlara açıyor. Anne Şehir çatısı altında hizmet veren davet evi; kız istemeden bebek ve sünnet mevlidine, diş buğdayından farklı mevlit programlarına kadar pek çok özel buluşmaya ücretsiz ev sahipliği yapıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit'te bulunan Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi içerisindeki Gönül Bahçem Davet Evi, hizmet vermeye başladığı günden bu yana ailelerin anlamlı günlerine ortak oluyor.

Son olarak düzenlenen bebek mevlidinde aile ve yakınları aynı sofranın, aynı duanın ve aynı mutluluğun etrafında bir araya geldi. Özenle hazırlanan salonu ve sıcak atmosferiyle misafirlerini Gönül Bahçem'de ağırlayan aile, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aile, bu özel günlerinde sundukları imkânlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

CEMİYETLER İÇİN ÜCRETSİZ DAVET EVİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tamamen ücretsiz hizmet veren 'Gönül Bahçem Davet Evi', büyük organizasyonlardan ziyade daha samimi ve butik cemiyetler için tasarlandı. Davet evinde özellikle kız isteme merasimleri ile sünnet, bebek, cenaze ve diş buğdayı gibi mevlit programları gerçekleştirilebiliyor. Böylelikle aileler kendileri için anlam taşıyan günlerde misafirlerini nezih ve düzenli bir ortamda ağırlayabiliyor.

ÖZEL GÜNLERİN ADRESİ: GÖNÜL BAHÇEM

Gönül Bahçem'de cemiyet süresince misafirlere sunulan çay ve su ikramları da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanıyor. Aileler ikram etmek istedikleri yiyecekleri kendileri getirirken, salon içerisindeki servis masaları sunuma uygun şekilde hazırlanıyor. İkramlık konusunda öneri isteyen aileler ise yerel üretimi ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla kadın kooperatiflerine yönlendiriliyor.

SADE VE ÖZENLİ BİR KONSEPT

Gönül Bahçem'den yararlanmak isteyen aileler için organizasyonlar farklı zaman diliminde gerçekleştiriliyor. Cemiyet sahipleri, kendilerine ayrılan saatten bir saat önce salona giriş yaparak hazırlıklarını tamamlayabiliyor. Davet Evi'nin etkinlik takvimi ise her ay yeniden oluşturulurken, bir sonraki aya ait uygun günler ve başvuru bağlantısı her ayın son 15 günü içerisinde Anne Şehir'in Instagram hesabından duyuruluyor.