İZMİR (İGFA) - İzmir'de Çiğli Beleidye Başkanı Onur Emrah Yıldız gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklama yaptı.

Başkan Yıldız, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve iş yeri temsilcilerimizle de yaptığımız görüşmelerin meyvesini yine karşılıklı güvenden, uzlaşıdan ve emekten yana verdiğini söyledi.

"İşçilerimiz eylemlerini sonlandırdı" diyen Başkan Yıldız, "Kamuoyuna ve tüm çalışma arkadaşlarıma hatırlatmak isterim ki; işten ayırma kararı başta olmak üzere yaşanan süreç; keyfi bir yaklaşımın değil, zorlu şartların dayatması sonucuydu. Şimdi hep birlikte önümüze bakmaya devam edeceğiz. Yeni yıl itibariyle emekliye ayrılan emekçi arkadaşlarımızın yerine geri alımlara başlayacak; ağır mağduriyetleri gidermek için bu süre içinde özel sektörde istihdam edilebilmeleri için iş birliklerimizi sürdüreceğiz. Bizim ortak bir hedefimiz var; “Çiğli için çalışmak; Çiğli’yi hak ettiklerine kavuşturmak. Herkesin mutlu olacağı bir Çiğli yaratmak. Bu da ancak emek, inanç ve sabırla mümkün” diye konuştu.