KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği İzmit Kent Lokantası, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. İzmitlilerin hem lezzetli hem de uygun fiyatlı yemeğe ulaşabildiği bu mekan, ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin ilk tercihi haline gelmiş durumda. Her gün metrelerce kuyruk oluşan lokantada, dört çeşit yemek sadece 40 TL’ye sunuluyor.

Lokanta, her gün 12.30 itibariyle kapılarını açıyor ve günde yaklaşık 1000 kişilik yemek çıkarıyor. Bu sayede, ekonomik zorluklar içinde olan pek çok kişi hem hijyenik hem de güvenilir bir şekilde karnını doyurabiliyor. İzmit Kent Lokantası yalnızca Pazar günü kapalı oluyor.

"YEMEKLER MUHTEŞEM"

İzmit Kent Lokantası'na gelen bir vatandaş Yasemin Çeliköz ise, “Kent Lokantasını çok beğeniyorum. Tabi ki bu ekonomik şartlarda başka yerlerde yemek yemek mümkün değil. Tüm personel güler yüzlü, hizmet çok güzel. Yemekler muhteşem” sözleriyle lokantanın hizmet kalitesine vurgu yaptı.

Handan Turhan ise, “Kocaeli’nin en güzel yeri burası. Herhangi bir yere gitsek kişi başı 400-500 lira. Burası çok temiz, güvenilir, yemekleri lezzetli. Hakkını veriyorlar” diyerek düşüncelerini paylaştı. İzmit Kent Lokantası, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak, kentin sosyal dayanışma ruhunu yansıtan bir hizmet sunmaya devam ediyor.