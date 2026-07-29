Ankara Büyükşehir Belediyesi; çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmetlerini ücretsiz sunan Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nin bir yenisini yeni hizmete açılan Keçiören'de hizmete açtı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ruh sağlığını desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermeye başlayan Keçiören Psikolojik Danışmanlık Merkezi, çocuk, genç ve ailelerin ruh sağlığını güçlendirmek amacıyla yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Merkezde hizmetler alanında uzman psikologlar tarafından yürütülecek. Danışmanlık sürecinde bilimsel yaklaşım, etik kurallar ve gizlilik ilkesi temel alınarak bireylere güvenli ve nitelikli bir hizmet sunulacak.

PROFESYONEL DESTEĞE KOLAY ULAŞIM

Keçiören Psikolojik Danışmanlık Merkezi, bireylerin yaşadıkları psikolojik güçlüklerle baş etmelerine destek olmayı, ruh sağlığını koruyucu ve güçlendirici hizmetler sunmayı amaçlıyor. Merkez ile çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına yönelik danışmanlık hizmetleriyle vatandaşların profesyonel desteğe daha kolay ulaşması hedefleniyor.