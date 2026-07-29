Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların düşünme, sorgulama, dinleme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirecek Çocuklarla Felsefe Atölyesi için kayıtları 28-31 Temmuz tarihleri arasında alacak. Millet Bahçesi Yeşilay Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek atölye, 8-10 ve 11-13 yaş gruplarına yönelik gerçekleştirilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, çocukların düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik Çocuklarla Felsefe Atölyesini hayata geçiriyor.

8-13 yaş arası için

Millet Bahçesi Yeşilay Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek atölye programı, 8-10 yaş ve 11-13 yaş olmak üzere iki farklı yaş grubuna yönelik düzenlenecek. Atölyede çocuklar, düşünme, sorgulama, dinleme, fikirlerini ifade etme ve farklı bakış açılarını değerlendirme becerilerini çeşitli etkinliklerle geliştirme fırsatı bulacak.

Atölyeye katılmak isteyenler için kayıtlar 28-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, SAMEK Kayıt Ofisi'ne bizzat yapılacak.

Program kapsamında 8-10 yaş grubu çarşamba günleri 12.00-14.00, 11-13 yaş grubu ise 14.30-16.30 saatleri arasında eğitim alacak.

Atölye hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 40 54 numaralı çağrı merkezini 3465 veya 3466 dahili numaralarından arayabilecek.