Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen projeler için Salihli'de temel atma, inceleme ve açılış programları düzenlendi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen projeler, düzenlenen törenlerle kamuoyuna tanıtıldı. Programlara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Belediye Başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçenin farklı noktalarında düzenlenen temel atma, inceleme ve açılış programlarıyla hem devam eden çalışmalar değerlendirildi hem de yeni yatırımlar vatandaşların hizmetine sunuldu. Programın ilk durağında gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdüren Lavender Robotics takımını ziyaret eden Başkan Dutlulu ve Başkan Nurlu, öğrencilerle bir araya gelerek projeleri hakkında bilgi aldı.



Ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Dr. Erdal Yıldırım Akıl Üssü ve Bilim Merkezi'nin temel atma törenine geçildi. Salihli Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen ve Kanada'da yaşayan Salihlili iş insanı Dr. Erdal Yıldırım'ın adını taşıyacak 82 milyon lira bütçeli Bilim Merkezi projesinde temel atma heyecanı yaşandı. Salihli Belediyesi'ne ait arsa üzerinde yükselen ve hayırsever katkısının ardından kalan maliyeti iki belediye tarafından ortaklaşa karşılanacak olan proje, bünyesindeki bilim atölyeleri, 24 saat hizmet vermesi planlanan kütüphanesi, sergi alanları ve Bilim Parkı ile ilçeye eğitim, bilim ve sosyal yaşam alanında yeni bir soluk kazandıracak.



Temel atma töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kaynakları peşkeş çekmeden doğrudan halk için kullandıklarını belirterek, 'Bugün temelini attığımız Bilim Merkezi, hayırseverimiz Dr. Erdal Yıldırım, Salihli Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin örnek iş birliğiyle yükseliyor. Ancak Salihli'deki yatırımlarımız bununla sınırlı değil. Sevgi Yolu'ndan altyapıdan doğalgaza, yağmur suyu hatlarından üst yapıya kadar kalıcı bir dönüşüme imza atıyoruz' dedi.

Törende konuşan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli'yi akıl ve bilimle yönetme kararlılığında olduklarını belirterek, 'Bugün burada sadece bir binanın değil çocuklarımızın hayallerinin, Salihli'nin aklının ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarının temelini atıyoruz' diye konuştu.

Canlı bağlantıyla törene katılan Dr. Erdal Yıldırım da projeyi Salihli'ye ve kendisini yetiştiren topluma bir vefa borcu olarak gördüğünü belirterek, bilim merkezinin gelecek nesiller için önemli bir kazanım olacağını söyledi.



Temel atma töreninin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Sevgi Yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Günün son programında ise Salihli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve vatandaşların keyifle vakit geçireceği Lidya Kral Yolu Sosyal Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, 35 bin metrekarelik alanı baştan sona yenilediklerini belirtti.