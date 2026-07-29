Antalya Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde altyapı yatırımlarını tamamladığı Rauf Denktaş ve Bülent Ecevit Bulvarlarında sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Rauf Denktaş ve Bülent Ecevit Bulvarlarındaki altyapı yatırımlarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, kendi gerçekleştireceği altyapı yatırımlarının yanı sıra diğer altyapı kuruluşlarının da bu iki bulvardaki çalışmalarını tamamlamasını istedi. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Etaplar halinde yürütülecek çalışma süresince trafik akışı tek şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak.

UZUN YILLAR HİZMET VERECEK KALICI ESERLER

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün de Rauf Denktaş Bulvarı'nda başlayan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Rauf Denktaş ve Bülent Ecevit Bulvarlarının Antalya'nın ulaşım ağındaki en önemli iki arter olduğunu belirten Gün, 'Toplam uzunluğu 5,5 kilometre olan bu hattın tek yön çalışması yaklaşık bir ay sürecek. Asfalt çalışmalarına başlamadan önce tüm altyapı kurumlarına resmi yazılar göndererek bu bulvarlardaki altyapı yatırımlarını tamamlamalarını istedik. Bugün dökülen asfaltın yarın yeniden kazılması hem kamu kaynaklarının israfı hem de vatandaşın zamanının boşa harcanması demektir. Çalışmalar, Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda olduğu gibi etap etap yürütülecek. Böylece hem trafik akışını kesmeyecek hem de vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkileyeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız, günü kurtaran değil, uzun yıllar hizmet verecek kalıcı eserler bırakmaktır.' dedi.