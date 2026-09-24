İşitme Engelliler Haftası kapsamında erişilebilir hizmetlerin önemine dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağır ve işitme engelli yurttaşların sağlık hizmetlerinden ulaşıma, sosyal desteklerden istihdama kadar yaşamın farklı alanlarına eşit katılımını destekliyor.

İZMİR (İGFA) - Her yıl eylül ayının son haftasında kutlanan İşitme Engelliler Haftası, sağır ve işitme engelli bireylerin yaşamın her alanına eşit ve bağımsız katılımı için erişilebilir hizmetlerin önemini bir kez daha gündeme taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de kentte yaşayan sağır ve işitme engelli yurttaşların sağlık, ulaşım, sosyal hizmet, eğitim ve istihdam gibi alanlarda karşılaşabilecekleri iletişim engellerini azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Türk İşaret Dili Birimi'ne bağlı Sessiz Destek Çözüm Merkezi aracılığıyla Eşrefpaşa Hastanesi'nden randevu oluşturup muayene günü yüz yüze tercüman desteği alabilen işitme engelli ve sağır yurttaşlar, aynı destekten farklı kamu kurumlarında işleri olduğu zaman da yararlanabiliyor.

Belediye bünyesinde hizmet veren Türk İşaret Dili tercümanları, görüntülü ve yüz yüze görüşmelerle İzmirli sağır ve işitme engellilerin sesi oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca su faturası indirimi, ücretsiz ulaşım, sosyal yardım, işitme cihazı desteği, sağlık taraması etkinlikleri, nikâh işlemlerinde tercüman desteği, kurs ve eğitimler gibi çok sayıda hizmet sağlarken, Destekli İstihdam Ofisi aracılığıyla iş arayanlara destek veriyor. 'Sağır ve işitme engelli yurttaşlar, yaşadıkları kenti ilgilendiren kararların alındığı meclis toplantılarını da işaret dili çevirisiyle takip edebiliyor.

'ERİŞİLEBİLİR HİZMETLERE YÜKSEK PUAN VERİYORUM'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağır ve işitme engelli yurttaşlara yönelik çeşitli hizmetlerinden yararlanan Belgen Gündüz, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çok memnunum. Örneğin engelli ulaşım kartı için çevirmen eşliğinde başvuruda bulundum ve kısa sürede kartımı alabildim. Ulaşımdan ücretsiz yararlanıyorum. Eşrefpaşa Hastanesi'nden Sessiz Destek Merkezi üzerinden randevu alabiliyorum ve doktorla yüz yüze iletişim kurmak için çevirmen desteği alabiliyorum. Su faturasında indirimden yararlanıyorum. Ayrıca işsizlik sorunu yaşadığımda Destekli İstihdam Merkezi'nden yine çevirmen eşliğinde destek alıyorum. Bu hizmetlere çok yüksek bir puan verebilirim. Özellikle çevirmenler, hayatımı çok daha erişilebilir kılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, bütün desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz' dedi.