Çocukların sağlıklı gelişimine büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği Osmangazi95 Projesi kapsamında düzenlediği atölye çalışmalarıyla 0-3 yaş grubundaki çocukların gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Atölye çalışmalarıyla çocukların gelişim süreçleri desteklenirken, annelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları ve aralarındaki bağın güçlendirilmesine de katkı sunuluyor.

Osmangazi Belediyesi'nin, Marmara Belediyeler Birliği ve Yerel Yönetim Akademisi iş birliğiyle hayata geçirdiği Osmangazi95 Projesi, çocukların zihinsel gelişimi ve sağlıklı büyümesi açısından kritik öneme sahip olan 0-3 yaş döneminin en verimli şekilde değerlendirilmesini hedefliyor. Proje, aynı zamanda ailelerin bu önemli gelişim dönemi hakkında bilinçlenmesine ve çocukların sağlıklı gelişimine yönelik doğru bilgi ve uygulamalarla desteklenmesine katkı sağlayacak.

Çocukların beyin gelişiminin büyük bölümünün tamamlandığı 0-3 yaş dönemine odaklanan proje kapsamında, çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen çeşitli atölye çalışmaları düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyelerde, çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak bilgi ve becerilerin erken yaşta kazandırılması hedeflendi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla ebeveynlere erken çocukluk döneminin gelişim açısından taşıdığı önem vurgulanıyor. Özellikle 0-3 yaş döneminde geçirilen nitelikli zamanın çocukların ileriki yaşamlarında dil, bilişsel gelişim, dikkat, iletişim ve sosyal becerilerin desteklenmesinde önemli bir rol oynadığı ebeveynlere anlatıldı.

Macera Park'ta gerçekleştirilen ve önümüzdeki günlerde de Osmangazi'nin tüm mahallelere ulaşmayı hedefleyen atölye çalışmalarıyla ebeveynlerin çocuklarıyla konuşması, oyun oynaması, kitap okuması, onları dinlemesi ve sevgisini göstermesi teşvik ediliyor.

Bu sayede çocukların öğrenme sürecinin günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Osmangazi95 Projesi'nin temel amacı, ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları ilişkiyi güçlendirirken çocukların okul hayatına hazırlıklarını ve gelişimlerini çok yönlü desteklemek. Proje kapsamında atölye çalışmalarına katılan ebeveynlerin edindikleri bilgi ve becerileri yalnızca atölye ortamında bırakmayıp evlerine taşımaları ve günlük yaşamda uygulamaları hedefleniyor. Böylece çocukların okul başarısı, dikkat becerileri, iletişim yetenekleri ve öğrenme süreçlerinin desteklenmesine katkı sağlanması amaçlandı.

'BU ATÖLYE ÇALIŞMALARI ANNE VE BEBEKLERE BÜYÜK KATKILAR SAĞLIYOR'

Osmangazi95 Projesi kapsamında düzenledikleri atölye çalışmalarıyla ebeveynlere uygun mesajlar verdiklerini belirten Hemşire Beste Büşra Kemer, 'Bu mesajlarla ebeveynlerimizin edindikleri becerileri evlerine götürerek uygun şekilde hayata geçirebilmelerini hedefliyoruz. Bizim 6 temel mesajımız var. Bunlar 'onunla oynayın', 'onunla konuşun', 'sevginizi gösterin', 'kendine iyi bak' 'sayın sıralayın eşleştirin' 'onunla okuyun' mesajlarından oluşuyor. Atölye çalışmalarında ebeveynlere gün içinde çocuklarına sevgilerini nasıl göstereceklerini, stres altında çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiğini, çocukların kitaplara olan ilgi ve alakalarının nasıl yönlendirilebileceğini ve pahalı bir oyuncağa ihtiyaç duymadan gün içinde nasıl oyun oynayabileceklerini öğretiyoruz. Bu atölye çalışmaları anne ve bebeklere büyük katkılar sağlıyor. Yapılan araştırmalarda beynin yüzde 80'inin 0-3 yaş içerisinde geliştiği biliniyor. Çocuklarla 3 yaşına kadar ne kadar fazla kaliteli vakit geçirilirse, beyin gelişimlerini o kadar fazla destekleyebiliriz. Kullandığı kelime sayısı ne kadar fazla olursa çocukların zekâ gelişimi de o kadar fazla desteklenir. Yaptığımız atölye çalışmalarının asıl amacı çocuğun okul başarısını, zekasını, dikkat becerilerini ve iletişim yeteneğini geliştirmek.' şeklinde konuştu.

'ATÖLYE ÇALIŞMALARINDA ÇOK FAYDALI BİLGİLER ÖĞRENDİK'

Osmangazi95 Projesi kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarına çocuklarıyla birlikte katılan ebeveynler ise, 'Bu tarz etkinliklerin her zaman düzenlenmesini istiyoruz. Burada çocuklarımız sosyalleşirken biz de çok güzel şeyler öğrendik. Burada öğrendiğimiz bilgileri evimizde çocuklarımıza aktaracağız. Daha önce de bu etkinliğe katılmış ve çok memnun kalmıştık. Tekrar katılmak istedik. Bu atölye çalışmalarına katılmaya başladıktan sonra çocuklarımız kitap okumayı daha çok sevmeye başladı. Burada çocuklarımıza nasıl davranmamız gerektiğini ve nasıl kitap okumamız gerektiğini öğrendik. Burası çocuklarımız ve bizim için çok faydalı oldu. Bu tarz organizasyonlar çocuklar kadar annelere de psikolojik olarak çok iyi geliyor. Bu atölyeleri düzenlediği için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.