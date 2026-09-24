Gebze Belediyesi tarafından kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve Gebze'yi bir okuma şehrine dönüştürmek amacıyla sürdürülen Gebze Okur Projesi'nin koordinatör buluşması, Güzide Barış Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni döneme ilişkin çalışmaların değerlendirildiği programa Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz katıldı.

Programda konuşan Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, öğrencilerin eğitim hayatında kitap okuma alışkanlığının önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Okuma kültürünün öğrencilerin düşünme, anlama ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirdiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Pekgöz, Gebze Okur Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların bu açıdan değer taşıdığını söyledi.

Buna ilaveten yeni eğitim öğretim döneminde de okul koordinatörlerinin katkılarıyla öğrencilerin kitaplarla daha fazla buluşturulacağını belirterek, projede emeği bulunan herkese teşekkür etti.

YENİ DÖNEMDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de çocukların ve gençlerin kitaplarla daha güçlü bir bağ kurmasının önemine dikkat çekti. Okuma alışkanlığının yalnızca okul döneminde değil, hayatın her aşamasında desteklenmesi gereken bir kültür olduğunu ifade eden Kaymakam Özyiğit, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin bu tür çalışmaların başarısında önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Özyiğit, 'Çocuklarımızı kitapla, bilgiyle ve farklı düşüncelerle buluşturmak hepimizin ortak sorumluluğu. Gebze Okur Projesi de bu anlamda güzel bir iş birliği ortaya koyuyor. Projenin yeni dönemde daha geniş kesimlere ulaşacağına inanıyorum. Bu çalışmaya katkı sunan tüm koordinatörlerimize ve eğitim camiamıza teşekkür ediyorum.' dedi.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 'HEDEFİMİZ GEBZE'Yİ OKUMA ŞEHRİNE DÖNÜŞTÜRMEK.'

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Gebze Okur Projesi ile şehir genelinde güçlü bir okuma kültürü oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Projenin kitap ve yazar buluşmaları, okuma etkinlikleri ve farklı yaş gruplarına yönelik çalışmalarla sürdürüldüğünü belirten Başkan Büyükgöz, koordinatörlerin projedeki rolünün önemine vurgu yaptı.

Başkan Büyükgöz, 'Bizim burada asıl hedefimiz, kitabı hayatımızın daha doğal ve güçlü bir parçası haline getirmek. Gebze'yi okuyan, düşünen ve kendisini sürekli geliştiren bir şehir olarak geleceğe taşımak istiyoruz. Gebze Okur Projesi'nin sahadaki en önemli güçlerinden biri de koordinatörlerimiz. Onların gayretiyle çocuklarımızı, gençlerimizi ve hemşehrilerimizi kitaplarla daha fazla buluşturacağız. Hedefimiz Gebze'yi bir okuma şehrine dönüştürmek.' dedi.