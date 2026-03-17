İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmet veren bin 296 muhtar ile birebir iletişim kurarak mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İki yılda gelen 49 bin 275 başvuru çözüme kavuşturuldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar ve 30 ilçenin 1296 mahalle muhtarı arasında hızlı, güvenli ve çözüm odaklı iletişimi sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla muhtarlarla birebir iletişim kuruluyor. Bu kapsamda mahallelerin ihtiyaçlarına ilişkin iki yılda 49 bin 275 başvuruya çözüm getirildi. Başvurular doğrultusunda 61 bin 711 yönlendirme yapıldı. 47 muhtarlık ofisinde bakım yapıldı, ofisi bulunmayan 15 muhtar için ofis temin edildi.

'MUHTAR BULUŞMALARI' DÜZENLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde, iki yılda 24 ilçede belediye yöneticilerinin de katılımıyla 'Muhtar Buluşmaları' düzenlendi. Toplantılarda mahallelerin ihtiyaçları, muhtarların talepleri ve yerel sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

22 mahalle muhtarının talebi üzerine mahallelerde kütüphane oluşturulması amacıyla kitaplık, kitap ve çeşitli ekipmanların temini sağlandı.

İzmir'in kırsal bölgelerinde yer alan 910 mahallede bulunan çok amaçlı salon, alaçık, mezarlık alanı, spor salonu veya spor kompleksi, oyun parkı, düğün salonu, yangın tankeri ve hidrant gibi alan ve ekipmanlar için mahalle bazlı envanter çalışması yapıldı. Söz konusu tesisler ve ekipmanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından düzenli olarak kontrol edilirken, arıza ya da bakım ihtiyacı durumunda ilgili birimlere gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

TURİSTİK GEZİ ORGANİZASYONLARI VE KURSLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde mahallelerde yaşayan vatandaşlar için İzmir'in turistik destinasyonlarına geziler düzenledi. Bu organizasyonlardan 6 bin 600 vatandaş yararlandı. Ayrıca muhtarların katılımıyla gerçekleştirilecek kültür sanat etkinlikleri kapsamında Halk Oyunları ve Türk Sanat Müziği kursları başlatıldı.