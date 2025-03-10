İzmir Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile Soroptimist Kulubü’nün ortaklaşa düzenlediği Pastacılık ve Ekmekçilik Kursları start aldı.İZMİR (İGFA) - İstihdam garantili olan eğitimler, üç ayrı kurs halinde bir yıl sürecek. Bornova Belediyesi’nin ev sahipliği ve öncülüğü, Oda’nın belgelendirme-istihdam olanakları- eğitim planlaması altında yürütülecek kurslar ücretsiz olacak.

Eğitimlerin ilk etabının başlaması nedeniyle düzenlenen törene, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile çok sayıda oda başkanı katıldı.

Açılışta konuşan İESOB Başkanvekili ve İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, daha önceden de aynı merkezde pek çok eğitim düzenlediklerini hatırlattı.

Başkan Eşki’ye ilgisinden dolayı teşekkür eden Esen, ‘Kurslar sabah ve öğlen olmak üzere 21 kişilik iki gurup halinde düzenlenecek. Kursiyerler yüksek maliyetli eğitimleri ücretsiz alacaklar. Kıyafetlerini bile biz temin edeceğiz. Kurslar istihdam garantili olacak, bazı kursiyerler de eğitimler tamamlanınca kendi işletmelerini kuracaklar.' dedi.

42 kursiyerin açılış heyecanını paylaştıklarını söyleyen Esen sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Arkadaşlarımız üç ay boyunca bir pastanede olması gereken kuru ve yaş pastaları, spesiyel ekmekleri, sütlü ve şuruplu tatlıları, butik pastacılığını en güzel şekilde öğrenip, öncelikle uygun işyerlerinde ara eleman olarak istihdam edileceklerdir.

Daha sonra kendi planlarına göre kurdukları hayalin peşinden gidecekler. Kendi işletmelerini açıp ülke ekonomisine katkı koyacaklar. Ben şuna inanıyorum ki, insana yapılan yatırım en doğru yatırımdır. İnsana yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmez. O nedenle projenin adını da HAMURDAN UMUDA olarak belirledik. Bu kurslarda özveri, umut, iş, aş, fedakarlık ve umut var.

Arkadaşlarımıza balık yemeği değil, balık tutmayı öğreteceğiz. Onlar da bizleri unutmayacaklardır. Böylesine hayırlı bir işi yapmamıza destek olanlara teşekkür ederiz’

Toplum sağlığını etkiliyor

Kursiyerlerin toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren bir mesleği icra ettiklerine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise, 'Bu nedenle eğitim çok önemli. Yarın eğitimlerini tamamlayıp iş hayatına atılacak kursiyerlerimizi şimdiden ikaz ediyorum. Bir gece denetimde karşınıza çıkabilirim. İnsanlarımızın sağlığı her şeyin önünde geliyor. Mesleğinin ehli, hijyen kurallarına dikkat eden, yaptığı işi bilerek ve severek yapan yeni ustaları yetiştirmeye katkı koymaya özen gösteriyoruz' diye konuştu.

Konuşmaların ardından günün anısına hazırlanan bir pasta kesildi. Oda başkanı İhsan Esen Başkan Eşki ile atölyeleri gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.