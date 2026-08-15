Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamuoyunda 'Daltonlar' ve 'Baygaralar' olarak adlandırılan suç örgütleri adına hareket ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi hedef alındı. Yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 3 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

ANKARA (İGFA) - Ankara'da kamuoyunda 'yeni nesil suç örgütleri' olarak adlandırılan 'Daltonlar' ve 'Baygaralar' adına hareket ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında operasyonun 11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında toplam 11 şüpheli hedef alındı.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Başsavcılığın açıklamasına göre operasyon kapsamında, 2'si 'adli süreçteki çocuk' olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirilirken, soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.