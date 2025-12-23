İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirdiği 10 kilometrelik Şehit Asteğmen Kubilay Koşusu 19'uncu kez düzenlendi. Başkan Cemil Tugay, 'Cumhuriyet'i geleceğe gençler taşıyacak' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen'de 95 yıl önce meydana gelen kanlı ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşlarını anmak için düzenlenen 10 kilometrelik Şehit Asteğmen Kubilay Koşusu 19'uncu kez yapıldı.

Koşu, Menemen Karaağaç Yolu üzerinden başladı, Cumhuriyet Meydanı'nda noktalandı. Sporcular, bu yıl formalarının arkasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri, meşale figürü ve 'Devrimlerin yılmaz bekçisiyiz' yazısıyla koşuya katıldı. Kategorilerinde ilk ona giren sporcular para ödülü kazanırken, ilk üçe girenlere para ödülünün yanı sıra kupa takdim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın katıldığı madalya töreninde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal Karagöz, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar da yer aldı. Başkan Tugay'ın yanı sıra Güç, Özbey ve Karagöz de sporculara ödüllerini verdi.

Törende konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, yarışa katılan değerli gençlerin Cumhuriyet'i geleceğe taşıyacağına inandığına dikkati çekerek, tebrik etti.

356 sporcunun ter döktüğü koşunun ödül alan isimleri şöyle: Büyük Erkekler Kategorisi'nde; Ufuk Arda birinci, Keremcan Çelik ikinci, Mikail Al üçüncü oldu.

Büyük Kadınlar Kategorisi'nde ise Hasibe Demir birinciliği, İpek Öztosun ikinciliği, Özlem Özgün üçüncülüğü elde etti.

Genç Erkekler Kategorisi'nde de; Çağrı İlkbahar birinci, Mustafa Bozkurt ikinci, Samed Tosun üçüncü oldu.

Genç Kadınlar Kategorisi'nde ise Ravza Aktan ipi göğüsledi.